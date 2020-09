SSP organizuje peticiju protiv rušenja na Vračaru

Gradski odbor Stranke slobode i pravde (SSP) najavio je da će od nedelje organizovati peticiju da bi sprečili rušenje na beogradskoj opštini Vračar i izgradnju višespratnica koje narušavaju arhitekturu tog dela Beograda.

Iz te stranke su saopštili da beogradska vlast planira da izmedju ulica Krunske, Kneginje Zorke, Njegoševe i Smiljanićeve izgradi nove poslovne i stambene objekte površine 19.500 kvadratnih metara.

„U delovima ka Njegoševoj ulici predvidja se izgradnja stambenih zgrada od osam spratova, što je preko 28 metara visine. Na ovaj način se uništava ambijentalna celina, ali i vredno arhitektonsko nasledje“, naveli su iz SSP-a.

Oni su dodali da nije jasno definisana „sudbina“ prvog ekološkog vrtića, dok se objekat u kome je Prirodnjački muzej, koji je nekada bio Prva ženska gimnazija, može nadograditi ili zameniti novim.

„Dodatni problem u ovom skandaloznom planu, za koji je oglašen rani javni uvid, je to što je inicijator elaborata društvo Projekat 713 d.o.o. iz Beograda, čiji je vlasnik off-shore firma sa Kipra i nepoznanica je ko stvarno stoji iza nje“, ocenili su u saopštenju.

SSP je u saopštenju pozvala gradjane potpišu peticiju na Kalenić pijaci radnim danima od 10 do 13 časova, i vikendom od 16 do 18 časova, a najavljeno je da će potpise sakupljati do 7. oktobra.

(Beta)

