SSP: Vučević saobraćajnim kolapsom čestitao Novu godinu Novosadjanima

Stranka slobode i pravde (SSP) Novi Sad saopštila je danas da je u tom gradu saobraćajni kolaps zbog zatvaranja Gradića u Petrovaradinu i mosta Duga, zbog manifesacija u okviru Evropske prestonice kulture.

SSP je ocenio da je kolapsom gradonačelnik Novom Sada Miloš Vučević „čestitao Novu godinu“ stanovnicima tog grada.

„Zastoji iz pravca Petrovaradina ka Novom Sadu su svakodnevni, jer je sav saobraćaj usmeren prema Žeželjevom mostu, kao i mostu Slobode. Kilometarske kolone onemogućavaju svakodnevno funkcionisanje ovog dela grada (Preradovićeva, Reljkovićeva, Bukovački put), pa gradjani redovno kasne više od sat vremena“, naveo je SSP u saopštenju.

Kako ocenjuju u toj stranci, koliko god vlast želela da predstavi taj grad svetu kao Evropsku prestonicu kulture pored, kako tvrde, svega što su do sada uništili, zadala je poslednji udarac, koji je veoma bolan, jer je planirano da sve to traje od 26. decembra 2021. do 15. januara 2022. godine.

Dodali su i da su gradjanske blokade mosta trajale po sat vremena, a da je gradska vlast to javnosti pokušala da predstavi kao vandalizam izvodeći policiju na ljude.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.