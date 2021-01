Šta je Amerika potpisala na kraju 2020. u Prištini

Ništa ne može da promeni činjenicu da je Kosovo i Metohija deo Srbije, te ne treba ni da se uznemiravamo jer svaki sporazum s kim god da Priština potpiše je sporazum potpisan sa – Srbijom, kaže profesor dr Stevica Deđanski, direktor Centra za razvoj međunarodne saradnje, povodom potpisivanja Sporazuma o promociji investicija (IIA) Amerike i Kosova.

Sporazum su potpisali američki ambasador u Prištini Filip Kosnet i Avdulah Hoti, premijer privremenih prištinskih institucija.

Priština ili Beograd – sve je to Srbija

„Američka administracija treba da sve što radi na ovim prostorima radi sa Srbijom i tako je i počela. Otvorila je kancelariju u Beogradu u okviru Vašingtonskog sporazuma, potpisala je sa delom Srbije prvi finansijski ugovor i tu nema šta da zamerimo jer su Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije bez obzira na želje svih ostalih“, kaže Deđanski.

On dodaje da su Amerikanci možda imali nameru da ovim potezom daju na važnosti Kosovu.

„Možda su hteli da simbolično pokažu da oni priznaju Kosovo kao državu ali nama to nije nova tema, niti je novo saznanje – oni to već 20 godina guraju. Međutim, koliko god da su jaki i moćni, želje im se ne ispunjavaju jer postoji međunarodno pravo i Rezolucija 1244, koju čuvaju nama prijateljske države kao što su Rusija, Kina i još neke zemlje, više od pola sveta“, napominje sagovornik Sputnjika.

Sporazum u okviru Vašingtonskog

Politikolog iz Prištine Ramuš Tahiri kaže da se radi o realizaciji prvog dela sporazuma iz Vašingtona i da nije u pitanju nikakav novi sporazum Amerike i Prištine mimo Vašingtonskog, uz podsećanje da je i sam Hoti to rekao.

„Vlada Kosova je uradila plan za iduću godinu, bez obzira na predstojeće izbore, i potpisala te sporazume. Dakle, nema tu ništa novo – u pitanju je stari sporazum i ništa novo nije potpisano u međuvremenu“, tvrdi Tahiri.

On kaže da se ovaj sporazum odnosi na povlačenje novca iz američke korporacije za Međunarodni finansijski razvoj (DFC) kako bi se na Kosovo doneo skup finansijskih proizvoda, što uključuje finansiranje duga, ulaganja u kapital, osiguranje od političkog rizika i grantove za tehničku pomoć. To je kako je rečeno prva faza koja predviđa da u narednim godinama bude uloženo stotine miliona dolara u investicije na Kosovu.

Hoti je napomenuo da novi sporazum proizlazi iz Vašingtonskog sporazuma čiji će se efekti videti tokom 2021. godine, i predstavlja konkretan korak ka maksimizaciji ekonomskih efekata Vašingtonskog sporazuma.

Pre ovog sporazuma, Priština je objavila i da neće podnositi kandidature u međunarodne organizacije do 2023. godine što je takođe deo Vašingtonskog sporazuma.

(Sputnjik)

