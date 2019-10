Šta sve može Priština u obračunu sa Srpskom listom

Priština može ne samo da, bez ozbira na izborne rezultate, zaobiđe Srpsku listu, kada bude birala ko će iz srpske zajednice ući u buduću kosovsku vladu, nego bi mogla da je proglasi neustavnom i tako je skloni sa političke scene Kosova i Metohije.

Prema planu Martija Ahtisarija, koji je osnov za kosovski ustav, zamenik premijera i jedan ministar moraju biti iz manjinske srpske zajednice. Međutim, tim planom nije definisano da li taj predstavnik Srba mora biti i neko ko je deo parlamentarne većine u skupštini Kosova. Upravo zbog ovog detalja albanski profesor međunarodnog prava Vigan Ćoroli tvrdi da tužilaštvo Kosova ima dovoljno osnova da zahteva da se Srpska lista proglasi neustavnom, s obzirom da ima „zvaničan izveštaj međunarodnih posmatrača za izbore 6. oktobra, u kojem se jasno kaže da su kosovski Srbi zastrašivani, ucenjivani i da im je prećeno, kako bi dali svoj glas određenoj političkoj stranci, u ovom slučaju Srpskoj listi“, prenela je „Koha“.

Međutim, to nije sve. S obzirom da je Srpska lista osvojila svih deset mandata u parlamentu, svi budući zakoni koje Priština bude usvajala moraju imati podršku minimum četiri srpska glasa.

Ne poštuju ni sebe

Drugim rečima — jedini način da Priština ne bude zavisna od Srba jeste da politički eliminiše Srpsku listu. Pod kojim uslovima bi ovo moglo da se desi?

Sudija u penziji Danica Marinković kaže da je, s obzirom da sama Priština ne poštuje svoje propise, a kamoli ustav, sve moguće.

„Njihov ustav reguliše članom 96 da prilikom formiranje vlade jedan ministar mora da bude iz srpske zajednice. A srpsku zajednicu, na osnovu rezultata izbora održanih 6. oktobra, trebalo bi da predstavlja Srpska lista“, podseća naša sagovornica.

Prema rečima Marinkovićeve, akterima političke scene kosovskih Albanaca očito ne odgovara da ovaj politički subjekat bude predstavnik Srba, pa je Priština zato spremna i na to da ovu listu proglasi neustavnom. Za to, napominje ona, ima načina, ali teško da to može izvesti bez dokaza.

Lažni svedoci

„Kada neko iznese te optužbe, uz obrazloženje da postoji osnovana sumnja, mora da ima i dokaze za to. Dokaz ne mora da bude u pisanoj formi, već to mogu da potvrde i svedoci nad kojima je, navodno, izvršena ta prisila“, objašnjava ona povodom tvrdnji koje se pominju, a prema kojima je Srpska lista vršila pritisak na birače.

Naša sagovornica kaže da ne bi bilo prvi put da Albanci koriste lažne svedoke u slučajevima koji njima odgovaraju.

„Oni su spremni na laži i na prevare od samog početka i sada se ne dešava ništa novo. Međutim, ako se to zaista desi, postavlja se pitanje — gde je ta demokratija i vladavina prava na Kosovu, o kojoj toliko govore“, konstatuje Marinkovićeva u izjavi za Sputnjik.

(Sputnjik)