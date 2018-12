Stanković: Nigde nije zvanično pomenuto pripajanje tri opštine s juga Srbije Kosovu

Predsednik Koordinacionog tela za Preševo, Bujanovac i Medvedju Zoran Stanković izjavio je da nigde nije zvanično pomenuto pitanje pripajanja te tri opštine Kosovu.

„Razmena teritorije i pripajanje Preševa, Bujanovca i Medvedje je nešto što je rečeno u stavovima nekih albanskih lidera sa Kosova, pre svega je Hašim Tači o tome govorio“, rekao je Stanković, u intervjuu za današnje izdanje lista Danas.

„Ali nigde, ni u razgovoru sa medjunarodnom zajednicom, nije zvanično pomenuto pitanje razmene teritorije i nigde nije doveden u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet Srbije na prostoru te tri opštine, a nadam se da ni u narednom periodu niko to neće pokretati“, rekao je Stanković.

On kaže da su dokaz za to „naši razgovori sa medjunarodnom zajednicom, koja je stala na stanovište da tu nema nikakvih promena“, kao i to što u razgovorima vlada Albanije i Kosova nijednom rečju nisu pomenute ove tri opštine.

On kaže da je „Tači tvrdio da će ovo biti predmet razgovora u Briselu“, ali da za sad niko nije pomenuo da se ove tri opštine stave u briselske pregovore, a kamoli da se o tome razgovara.

„Mislim da je sazrelo stanje, samo to treba da shvatimo, da je budućnost ljudi sa tog prostora oslonjena na Republiku Srbiju, da treba zajedno da rade i saradjuju i da će im to doneti boljitak koji svi toliko priželjuju“, naglasio je Stanković.

(Beta)