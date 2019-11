Stigao novi film o Kosovu (video)

Novi promotivni video NATO-a, koji je objavljen pre nekoliko dana na Jutjubu, prikazuje misiju tog saveza na Kosovu i Metohiji 1999. godine, piše portal B92.

Zamenik pomoćnika Generalnog sekretara NATO-a Džonatan Pariš u jednom trenutku na snimku kaže da je sukob na Kosovu stvorio humanitarnu krizu koja je postala pretnja po stabilnost regiona, te da je stoga intervencija bila neophodna.

„Ono u šta NATO želi da ubedi javnost, jeste da on nije imao izbora sem da interveniše, jer su se kosovski Albanci borili sa politikom etničkog čišćenja koju je sprovodio tadašnji predsednik SRJ Slobodan Milošević, koji je bio „nezainteresovan za mirno rešenje“, navodi Nebojša Milić, novinar RT.

„Mirno rešenje koje je savez predložio bio je zapravo ultimatum za koji se znalo da će biti odbijen“, dodao je on.

Nakon odbijanja predloga pakta otpočelo je bombardovanje 24. marta 1999. godine, koje je trajalo 78 dana. Period posle okončanja sukoba obeležilo je donošenje Rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja garantuje teritorijalni integritet Jugoslavije, uzgred dopuštajući internacionalnu mirnodopsku misiju KFOR.

„Kada je KFOR odlučio da obavi svoj posao, to je uradio kako bi obezbedio nekoliko preostalih Srba u raštrkanim enklavama, okruženih bodljikavom žicom i pod stalnom pretnjom Albanaca. Jedna od takvih enklava je i Gračanica, gde je NATO pronašao vlasnika restorana, kojeg je (za potrebe ovog videa) naterao kao taoca da iščitava unapred spremljene rečenice“, napisao je Milić.

Komandant KFOR-a u to vreme, francuski general Ksavijer de Marnjak, 2007. godine je rekao da će etničke tenzije na tom području imati svoj „biološki kraj“, s obzirom na to da će preostali Srbi umreti od starosti.

