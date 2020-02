Subotica: U policiji saslušan predsednik Gradskog odbora Narodne stranke Vladimir Polovina

Predsednik Gradskog odbora Narodne stranke Subotica Vladimir Polovina saopštio je da je danas dao izjavu u policiji po prijavi koju je protiv njega podneo direktor Opšte bolnice u Subotici Slobodan Puškar zbog navodnog upada u računarski sistem bolnice.



„Pokušali smo da utvrdimo da li je analitičar Branko Radun, koji je zadužen da u režimskim medijima hvali sve poteze vlasti i mudrost (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića, zaposlen u bolnici na radnom mestu predvidjenom za održavanje i popravku računara i računarskih sistema“, rekao je Polovina.



Dodao je da su sa njim bili i urednik portala „Slobodna Subotica“ Branko Žujović i poslanik u Skupštini Vojvodine Nemanja Šarčević.



„Tražili smo da udjemo u bolnicu i sve smo snimali. Pitali smo zaposlene gde je Branko Radun, a oni su nam odgovorili da ga nisu nikad videli. Sada nas tužilaštvo tereti za navodni upad u glavni računarski centar i mrežu Opšte bolnice u Subotici, a policija nas dodatno neosnovano tereti i za lažno predstavljanje. Policija je vršila pritisak na zaposlene da potpišu lažnu izjavu da smo se predstavljali kao službena lica, što su oni odbili“, rekao je Polovina.



Naveo je da je i Šarčević tražio da danas i on da izjavu policiji i da se izjasnio se kao organizator akcije, ali je policija odbila da ga sasluša.



„Odbili su da saslušaju Šarčevića jer je policija dobila instrukciju od tužiteljke Livije Panić da on ne bude saslušan da se to ne bi tumačilo kao politički pritisak“, rekao je Polovina.



Kazao da je na saslušanju rekao da smatra da ga ne saslušava policija, nego privatno obezbedjenje, na šta su mu uzvratili da samo rade svoj posao.

„Rekao sam im da bi danas bio saslušan Radun a ne ja, da oni rade svoj posao“, dodao je on.

(Beta)