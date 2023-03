Suroi: Zbog problema potpisa i obezbeđivanja nedvosmislenosti razgovori i dalje traju

Prištinski publicista Veton Suroi rekao je večeras da postoje dva problema u pregovorima o implementaciji evropskog plana za Kosovo, koja se sastoje u potpisivanju predloga i obezbeđivanju nedvosmislenosti onoga što se potpisuje, i da je to uticalo na tok razgovora kosovskog premijera Aljbina Kurtija i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Kurti je bio spreman da potpiše, Vučić je rekao ne. Ovde imamo prvu razliku, odnosno spremnost strana da formalizuju sporazum. Drugi problem je veći, aneks implementacije zahteva posebnu pažnju jer su se strane ranije dogovarale, ali je u implementaciji bilo problema u tumačenju sadržaja“, rekao je Suroi za televiziju KTV.

Prema njemu proces prihvatanja sporazuma i aneksa produžen je do dogovora svih strana da se precizira kako sadržaj treba da se implementira.

Na godišnjicu potpisivanja sprazuma u Rambujeu 1999. godine, Suroi smatra da se radi o drugačijem procesu.

„Govorimo o pregovaračkom procesu u kojem sve strane moraju da se dogovore o formi sporazuma, da li će to biti potpis, usmena deklaracija ili ratifikacija, to su detalji međunarodnog prava, veoma važni, ali važno je da se strane slažu. Ne bavimo se toliko činjenicom da jedna strana želi da potpiše, a druga ne, iako je to važno, već time šta će potpisati“, kazao je Suroi.

On je rekao da mogu postojati objašnjenja koja ne odražavaju nužno ono što je rečeno u planu.

„To bi trebalo da bude problem za sve strane i one treba da se osećaju prijatno sa formulacijom kako bi se implementacija obavila na pravi način“, kazao je on.

Ako danas ne bude dogovora, prema Suroiju to će se desiti jednog dana, i proces će biti nastavljen.

„Ovo nisu pregovori ‘uzmi ili ostavi’. Oni su se dogovorili oko principa, Kosovo je čak izrazilo spremnost da to potpiše. Kosovo je veoma proaktivno u procesu pregovora i pokazalo je spremnost da uđe u proces prihvatanja aneksa (sporazuma). Ako ne večeras, doći će do toga nekog drugog dana“, rekao je Suroi.

Izrazio je očekivanje da će se obe strane u budućnosti suočiti sa pojačanim pritiskom.

U Ohridu je u toku sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Aljbina Kurtija o planu implementacije evropskog predloga dogovora, koji su oni prihvatili na sastanku 27.februara u Briselu.

(Beta)

