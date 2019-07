Sve manje „države Kosovo“, sve više — Kosovo je Srbija!

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić pokazao je diplomatsku notu koju je dobio iz Centralnoafričke Republike u kojoj se precizira odluka te države da ne priznaje nezavisnost Kosova.

To je 14. zemlja koja je promenila stav o statusu Kosova, a srpski šef diplomatije najavljuje da će se taj broj povećati u narednih mesec dana. U međuvremenu, iz Prištine tvrde da je u pitanju „srpska propaganda“ i uporni su u stavu da ih je priznalo 116 država-članica UN. Beograd, sa druge strane, barata sa mogućom cifrom od 101 države koja priznaje samoproglašeno Kosovo, uključujući i one sa zamrznutim statusom (bez prava glasa).

U svakom slučaju, tendencija je da Priština postepeno gubi većinu u broju zemalja-članica UN koje je priznaju, a samim tim gubi i šansu da dobije status države posmatrača u toj organizaciji.

Delo na videlo

Bivši diplomata Zoran Milivojević kaže da je više nego očigledno da sve više država razmišlja o tome da li su donele dobru odluku kada su priznale Kosovo.

„Najnovije odustajanje od priznanja nezavisnosti Kosova samo pokazuje da priča o kosovskoj državnosti uopšte nije završena. I ne samo to. Postaje očigledno da čitav proces od proglašenja nezavisnosti Kosova i priznanja od strane nekih država suštinski nije bio u skladu sa međunarodnim pravom, niti sa interesima pojedinih država, te da ovo sada preispitivanje govori da je tada bilo i političkih pritisaka i političkih zabluda kod niza država“, objašnjava naš sagovornik.

On dodaje da spisku nepravilnosti treba dodati i da je u nizu država priznanje Kosova usledilo mimo njihovih zakonskih procedura, to jest postupaka koji bi takvu odluku potvrdili.

Pada spisak

„Kada je reč o međunarodno pravnim dometima, pored političkih, to je puno važno jer je svaki glas države-članice UN ravnopravan. I tu ne stoje priče da su neke države manje važne i da njihovo odustajanje od priznanja Kosova nema efekta. Ima i te kako jer sve učestvuju ravnopravno u glasanju. I to je pre svega relevantno za potvrdu ’državnosti‘ Kosova u UN. Očito je da broj kojim se Priština hvali (preko 100 država) ni danas ne stoji. Kosovo je ’palo‘ ispod 50 odsto članica UN, što je oko 95 država. To je dakle važno i politički i psihološki“, tvrdi Milivojević.

Prema njegovom mišljenju, Priština više nema uslova čak ni za ono što je omogućeno Palestini, da sa brojem država preko 50 odsto ostvari status države posmatrača u UN.

Naš sagovornik je siguran da će Kosovo na ova dešavanja da reaguje agresivno pre svega prema Srbima, i to ne bi bilo iznenađujuće, a koliki bi stepen te agresivnosti mogao da bude i u kojem pravcu bi se kretao, zavisi od zapadnih mentora.

(Sputnjik)