SZS: Nećemo dozvoliti da vlast ponovo pravi neregularne izbore

Čelnici Saveza za Srbiju (SZS) rekli su danas da neće dozvoli da vlast „pravi neregularne izbore“, da pod sadašnjim uslovima neće učestvovati na izborima i da će poštovati „Sporazum s narodom“.

„Naši zahtevi su opravdani, a nema odgovora i nema pregovora. Ako neko misli da na taj način može da organizuje sledeće izbore, onda mora da zna da tih izbora neće biti“, rekao je predsednik Pokreta Dveri Boško Obradović na konferenciji za novinare SZS, povodom dve godine rada novog sastava Vlade Srbije za koji je rečeno da su ga „obeležili neuspesi i afere“.

A kako izbora neće biti, „o tome ćete u narednom periodu čuti od svih nas iz opozicije koji nećemo više dozvoliti da neko prave neregularne izbore, unapred pokradene, nameštene, bez ikakvih medijskih sloboda – to više neće moći da se desi, rekao je Obradović.

On je rekao i da Vladu prate „najveće afere“ i da su joj to „najveći rezultati“, te da svi ministri treba da „podnesu ostavke, na čelu s Anom Brnabić koja se ništa ne pita, jer je pravi predsednik vlade Aleksandar Vučić, kao što je on i ministar u svim resorima“.

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Djilas je, na pitanje o daljim aktivnostima, rekao da će SZS „nastaviti da radi ono što je radio u prethodnih osam-devet meseci kada je postao najozbiljnija opoziciona organizacija“.

„Nastavićemo da radimo sve ono što smo potpisali kroz Sporazum sa narodom i sa još nekim političkim činiocima, poštujući obećanje koje je dato gradjanima, da na ovakvim izborima, pod ovakvim uslovima, nećemo učestvovati“, rekao je i Djilas.

On je rekao da će SZS truditi, „kao i do sada, da mirnim sredstvima ukaže na ono što nije dobro“.

„Izbegavaćemo konflikte, trudićemo se da tu mržnju i agresiju koja dolazi od vlasti, ni na koji način ne raspirujemo“, rekao je Djilas.

Naveo je da je za leto planiran niz tribina i akcija, tokom kojih će SZS iznositi kritike zbog postupaka vlasti i gradjanima predstaviti rešenja.

Govoreći o rezultatima Vlade tokom prethodne dve godine, čelnici SZS su rekli da je njen šef sve vreme Vučić, da je neuspešna i da se s njegovom vlašću Srbija „gasi“.

„Za mandata ove vlade desilo se da prvi put u istoriji moderne Srbije, po podacima Repuličkog zavoda za statistiku, u Srbiji živi manje od sedam miliona ljudi. U 2012. nas je bilo 7.236.519, a prošle godine 6.982.604“, naglasio je Djilas.

On je rekao da se u odnosu na 2012. godinu broj novorodjene smanjio za pet procenata.

„U poslednih više od sto godina, prvi put, u prošloj godini, u Srbiji se rodilo manje od 64.000 dece“, rekao je Djilas i naveo da se broj ljudi koji godišnje napusti Srbiju približava cifri od 100.000.

Predsednik Demokratske stranke Zoran Lutovac je rekao da vlast političke protivnike tretira „kao neprijatelje koje treba uništiti“.

On je naglasio je da je siromaštvo gradjana sve veće, kao i raslojavanje, i da su gradjani nejednaki pred sudovima, policijom i tužilatšvom, dok je borba protiv kriminala „propagandna“.

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić, nekadašni šef srpske diplomatije, rekao je da je spoljni poslovi Srbije danas vode na način da su apsolutno usmereni ka jednom cilju – „servisiranju kulta ličnosti predsednika države“.

„Našoj diplomatiji danas nedostaje ozbiljnost, sve je manje profesionalna i svakako je dezorijentisana, svakim danom joj se sve više oduzima dostojanstvo“, ocenio je Jeremić, navodeći da su diplomatiju „partijski kadrovi preplavili kao nikad“.

