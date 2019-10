SZS: Ponudićemo gradjanima treću opciju rekonstrukcije Starog savskog mosta na društvenim …

Predsednik beogradskog odbora Stranke slobode i pravde Marko Bastać kazao je danas da će u narednim danima Savez za Srbiju (SZS) ponuditi gradjanima i treću opciju rekonstrukcije Starog savskog mosta i da će putem društvenih mreža, kao i na sajtu SZS moći da glasaju izmedju tri opcije.

Bastać je na konferenciji na Starom savskom mostu istakao da bi premeštanje tog mosta u park Ušće koštalo gradjane 15 miliona evra, dok bi premeštanje mosta na drugu lokaciju kao pešačko-biciklistički most koštalo 14 miliona evra i dodao da oni nude treću opciju „jer brinu o novcu gradjana“.

Šef odborničke grupe Saveza za Srbiju u skupštini grada Nikola Jovanović ocenio je Savski most kao „savršeno funkcionalan“ i kazao da taj most skraćuje put tramvajem od starog do novog dela grada za pola sata.

„Prema našoj računici, inženjerski zahvati kako bi se smanjila buka i vibracije koštale bi Beograd dva miliona evra. A samo njegovo izmeštanje oko 15 miliona evra, plus na to cena novog mosta na ovom mestu“, istakao je Jovanović.

On je istakao da je predlog Saveza za Srbiju da se most ne ruši, već da se pored njega „prilepi most blizanac“ i da se „nijednog sekunda ne prekida saobraćaj na Savskom mostu“.

Aktivisti SZS oblepili su Stari savski most nalepnicama sa natpisom „Vučićev Vesić“ i „Ili si Vesić, ili si (Miladin) Zarić“.

Učitelj Miladin Zarić je u zoru 20. oktobra 1944. godine tokom operacije oslobadjanja Beograda u Drugom svetskom ratu, presekao žice detonatora i spasao od rušenja minirani Stari savski most.

(Beta)