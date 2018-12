Tači: Imao sam odličan sastanak s „prijateljem Tonijem Blerom“ (foto)

Kosovski predsednik Hašim Tači odseda u Londonu gde se juče sastao sa bivšim britanskim premijerom, Tonijem Blerom.

Tači je na svom Tviter profilu napisao da je dobio Blerovu podršku za postizanje konačnog sporazuma između Kosova i Srbije.

I had a great meeting in London w/ my friend Tony Blair. His contribution to our freedom & independence is extraordinary. He fully supports dialogue process for a final comprehensive deal between Kosovo & Serbia leading to mutual recognition & NATO, EU, UN membership for #Kosovo. pic.twitter.com/YXqFENkC9k

— Hashim Thaçi (@HashimThaciRKS) December 8, 2018