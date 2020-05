Tači: Poštovaću odluku Ustavnog suda Kosova

Predsednik Kosova Hašim Tači je nekoliko minuta nakon objavljivanja odluke Ustavnog suda na fejsbuku izjavio da će on poštovati odluku suda i pozvao je i druge političare i stranke da isto učine.

„Samo što sam informisan o odluci Ustavnog suda Republike Kosovo. Kao predsednik Republike ja ću u celosti poštovati tu odluku. Kosovo sada ima značajno iskustvo u poštovanju svih odluka i presuda Ustavnog suda. To iskustvo je snažan dokaz vladavine zakona na Kosovu“, napisao je Tači na fejsbuku.

Pozvao je sve političare i političke subjekte da se ponašaju odmereno u poštovanju Ustava Kosova.

Ustavni sud Kosova doneo je danas odluku da prihvati zahtev pokreta Samoopredeljenje (PS) da se donese privremena mera u vezi sa ocenom ustavnosti ukaza predsednika Kosova Hašima Tačija za mandatara za sastav vlade Kosova.

U odluci suda se ističe da je sud većinom glasova odlučio da suspenduje ukaz predsednika Kosova o mandataru za sastav Vlade Kosova

„Sud je većinom glasova odlučio da prihvati privremenu meru sa rokom trajanja do 29. maja 2020. godine i da odmah suspenduje primenu ukaza predsednika Republike od 30. aprila“, kaže se u odluci Ustavnog suda Kosova.

U odluci se takodje ističe da je sud bez predrasude o prihvatljivosti ili opravdanju zahteva zaključio da zahtev podnosilaca zahteva za privremenom merom u vezi sa dekretom predsednika treba da se prihvati kao osnovan.

Odluka Suda automatski stavlja van snage taj zahtev i zabranjuje da se to pitanje postavi na dnevni red sednice Skupštine Kosova najmanje do 29. maja ili do donošenja presude po ovom pitanju.

I lider DSK Isa Mustafa je danas ranije izjavio da će poštovati odluku Ustavnog suda i ocenio da nema osnova za donošenje privremene mere.

