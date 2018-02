Tači skeptičan: Bilo bi čudo da Srbija prizna Kosovo

Kosovski predsednik Hašim Tači kaže da je optimista i da očekuje da će ove godine sa Beogadom biti potpisan obavezujući sporazum, koji on naziva istorijskim, ali je skeptičan u pogledu priznavanja kosovske nezavisnosti.

Tači je za TV Dukađini rekao da to znači i članstvo Kosova u UN, ali da ima dilemu kada je reč o mogućnosti da „Srbija prizna Kosovo“.

„Mi težimo postizanju istorijskog sporazuma sa Srbijom u 2018. što znači i članstvo Kosova u OUN“, rekao je Tač.

Bilo bi čudo, kaže, da Beograd prizna kosovsku nezavisnost i u tom pogledu je skeptičan.

„Skeptičan sam da se to može dogoditi. Nema sumnje da bi to trebalo da se desi. Ali teško da je to moguće, s obzirom na političku elitu u Srbiji“, rekao je Tači.

Dijalog je, prema njegovim rečima, veoma važan za evropsku put „dve zemlje“, te dodao da će taj proces biti nastavljen uz podršku EU i Amerike.

„Alternative nema“, zaključio je Tači.

(Tanjug)