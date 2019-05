Tačijev novi „prst u oko“ Beogradu

Najavljujući koncept za sastanak sa srpskom delegacijom u Parizu 1. jula, kosovski predsednik Hašim Tači još jednom je gurnuo prst u oko Beogradu, pišu Novosti.

Kako je najavio, on će na razgovorima čiji će domaćin biti predsednik Francuske Emanuel Makron izneti podršku ideji da se Preševo, Bujanovac i Medveđa pridruže „teritoriji Republike Kosovo“. To bi, smatra on, bilo „ispravljanje istorijske nepravde“, prenose Novosti.

“ Vidim da je neophodno korigovati granicu bez uticaja na ijedan centimetar teritorije ‘Republike Kosovo’. Ja sam za korekciju, ne za razmenu i predstaviću tu ideju i u Parizu“, kazao je Tači.

Ovakav pristup kosovske strane teško da će doprineti izvlačenju dijaloga iz ćorsokaka, a što je osnovni cilj najavljenog sastanka u francuskoj prestonici, dogovorenog tokom skupa u Berlinu 29. aprila, koji se završio bez konkretnih rezultata, ocenjuju Novopsti i navode da je raegujući na Tačijev plan, ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio za taj list da su Srbiju sa KiM 1999. godine gurali strateškim bombarderima i „tomahavk“ raketama, a ne snagom razbijenih terorista.

O pripremama Prištine za samit u Parizu, Tači je u utorak razgovarao sa premijerom Albanije Edijem Ramom, dok su večeri pre toga predsednik te zemlje Ilir Meta i premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj večerali u luci Drač gde su, kako su saopštili, razgovarali i o odnosima Beograda i Prištine i o „graničnom pitanju Srbije i Kosova“.

(Večernje novosti)