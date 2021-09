Tadić: Borićemo se za poboljšanje izbornih uslova i za stranke koje se boljševički ponašaju

Predsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) i nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić ocenio je da dokument evropskih parlamentaraca o izbornim uslovima „svakako ne obezbedjuje suštinsko poboljšanje stanja demokratije u Srbiji kao i izbornih uslova, ali svakako predstavlja pomak nabolje i proširenje fronta s kog možemo da se dalje borimo za te uslove“.

„I da bude jasno, borićemo se za poboljšanje izbornih uslova do kraja, pa i kroz tela koja su predložena ovim dokumentom, i to ne samo za nas nego čak i za sve one opozicione stranke koje ne žele da učestvuju u tim telima“, rekao je Tadić, za list Politika.

Kako je naveo, „borićemo se i za te stranke koje će sasvim sigurno na sledećim izborima koristiti to za šta ćemo se mi izboriti, bez obzira na to što sada tragikomično postavljaju boljševički ultimatum da ne žele da saradjuju sa strankama koje bi učestvovale u tim telima“.

„Predložena tela su uglavom u skladu s predlogom koordinacionih tela iz naše platforme. Bilo bi dobro da su se za neko poboljšanje uslova izborile i druge opozicione stranke, osim što sude o borbi drugih“, napomenuo je Tadić.

(Beta)

