Tadić: Da li ću se kandidovati na predsedničkim izborima zavisi od toga šta je korisno za …

Predsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) Boris Tadić izjavio je danas da će odluku o svojoj eventualnoj kandidaturi za predsednika Srbije na izborima 3. aprila doneti nakon što se „izmeri šta je korisno i bitno za stranku“.

Tadić, koji je bivši predsednik Srbije i Demokratske stranke (DS), izjavio je za televiziju Prva da se nikada nije kandidovao za predsednika države „iz ličnih razloga, vec zato što je to bilo korisno za stranku“.

„To što ljudi misle da imam ego i da hoću da budem predsednik konstantno, nikada me to nije vodilo u politici, samo princip korisnosti za gradjane i zemlju“, rekao je Tadić.

On je dodao da predsednik Srbije može da bude i predsednik stranke i da nije tačno, kako je naveo, „to što gluperde tumače“ da predsednik stranke ne treba da bude i predsednik države.

O svom političkom programu je kazao da je „za vojnu neutralnost austrijskog tipa“, ali da je važno i da budemo „inter-operabilni, da možemo da učestvujemo u mirovnim operacijama“.

Na pitanje da prokomentariše napade na njegov gest, kao predsednika Srbije, zbog izvinjenja u vezi ratnih dešavanja u Srebrenici, Tadić je rekao da je izvinjenje uputio u lično ime, kao i da za „zločin u Srebrenici nikada u životu nije rekao da je to genocid“.

„Akt izvinjenja koje sam uputio je pitanje civilizovanog odnosa. Svojom izjavom ne želim da doprinesem da eventualno obnovljeni proces nametne nove obaveze Srbiji, kao na primer reparacije. Da li će neko drugi da se izvini, to je pitanje njegove odgovornosti, vi morate da učinite to što je do vas“, kazao je Tadić.

Tadić nije odgovorio na pitanje zašto je, kao predsednik Srbije, smenio tadašnjeg načenika Generalštaba Zdravka Ponoša, koji je sada predsednički kandidat dela opozicije, navodeći da je „završio sa time“ svojim izjavama drugim medijima u ranijem periodu.

On je ocenio da je „kontrola izbora elementarni dogovor“ koji je postigla opozicija.

(Beta)

