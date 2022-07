Tadić: Djilas je etiketom izdajništva uništio DS i celu opoziciju

Bivši predsednik Srbije i lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je da su „etikete izdajništva“ koje je i ranije koristio lider Stranke slobode i pravde Dragan Djilas potpuno uništile Demokratsku stranku, kao i celu opoziciju.

Tadić je za list Danas rekao da su ti „Djilasovi napadi“ počeli 2014. godine, kada je Tadić pristao na konsultacije za formiranje Vlade.

„Te godine je još uvek postojala nada da se održi kultura dijaloga i zato sam i prihvatio poziv na konsultacije, a Djilas me je optužio da sam napustio Demokratsku stranku da bih ušao u vlast sa Vučićem“, rekao je Tadić.

Tadić je dodao da je Djilas uticao i na raskol trenutne opozicije, da bi nekoliko dana pred izbore on dao najveći legitimitet i Vučiću i njegovom izbornom rezultatu.

„I ujedinjenje opozicije pred ove izbore (Djilas) je razorio pod izgovorom da neće da saradjuje sa onima koji su predložili predstavnike za nadzorna tela za kontrolu izbora, jer time daju legitimitet ovom režimu“, ocenio je Tadić.

Upitan kakvi su danas odnosi Srbije i Hrvatske, Tadić je rekao da se ponovo uvodi „opasan diskurs mržnje“ u srpsko-hrvatske odnose.

„Od regionalnog pomirenja došli smo do toga da predsednik Srbije implicitno optužuje one koji idu u Hrvatsku na letovanje i da govori da se ponosi time što on nikada nije hteo tamo da ide na more“, kazao je on.

Tadić je dodao da Vučićeva izjava da do pomirenja „ne može doći i da nije realno“, govori o tome da je na vlasti isti onaj Vučić koji je bio i ’90-tih godina.

On je rekao da ne postoji privatna poseta predsednika jedne države drugoj u smislu zaobilaženja procedure.

„Ne može predsednik države neku posetu da prosto da proglasi privatnom i da time onda pravda odlazak na drugu teriotoriju mimo utvrdjenih pravila. Protokol je nepisano pravilo koje svaki civilizovani državnik poštuje“, kazao je Tadić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.