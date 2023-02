Tadić: Moguće je da je skandal u Skupštini Srbije dogovoren

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić saopštio je danas da ne isključuje mogućnost da je „skandal“ u republičkom parlamentu bio po dogovoru predsednika SNS i Srbije Aleksandra Vučića i dela opozicije.

„Ovo je toliko bizarno da ne isključujem mogućnost da je ovaj skandal u skupštini dogovoren između Vučića i dela opozicije, jer i jednima i drugima su medijske predstave i lični rejtinzi iznad ugleda i interesa Srbije“, ocenio je Tadić na Tviteru.

On je optužio predsednika Skupštine, Slobodana Orlića, da „besramno“ optužuje opoziciju za napade dok „poslanici SNS-a psuju i fizički prete poslanicima opozicije“.

Tadić je podsetio da je Vučić pre nekoliko dana rekao da će implementirati principe francusko-nemačkog predloga za rešenje kosovskog pitanja.

„Vučić govori da će on sprečiti ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, a pre par dana je rekao da će implementirati principe sporazuma koji omogućava ulazak Kosova u UN. I sad bi sve to da prikriju ovim cirkusom da bi u narednim danima, umesto toga, tema bila ‘hrabri vuk pred kukavičkim nasilnicima’ „, istakao je Tadić.

Po njegovim rečima, današnje scene iz Skupštine Srbije su svedočanstvo da je vlast razorila temelje društva, a ne samo institucija poput Skupštine.

„Skandalozno je ponašanje predsednika Srbije, najvećeg dela vlasti i najvećeg dela opozicije. Ovo je uvođenje celog društva u tešku bolest“, naveo je Tadić povodom incidenata na današnjem zasedanju Skupštine Srbije čija tema Kosovo i Metohija.

Tadić je osudio Vučićeve tvrdnje da je prethodna vlast predala Kosovo.

„Pošto Vučić sve vreme arlauče kako smo mi predali Kosovo, da li on razume da time u isto vreme poručuje da je Kosovo predato i da ga on upravo ovako lažnim optužbama kao predsednik Srbije predaje? Ovo je besramno i neverovatno“, naveo je Boris Tadić ističući da on nikada ne bi potpisao sporazum kojim se Srbija odriče svojih legitimnih nacionalnih interesa.

(Beta)

