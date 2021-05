Tadić na Tviteru objavio dokument koji pokazuje da 'nije topio tenkove i uništavao vojsku'

Bivši predsednik Srbije Boris Tadić objavio je na svom tviter nalogu dokument kojim opovrgava optužbe koje se na njegov račun iznose u poslednje vreme da je uništavao vojsku i „topio tenkove“.

„Ovo je dokument kojim mašu (Aleksandar) Vučićević i (Milomir) Marić, optužujući me za uništavanje tenkova. Dakle, radi se o odluci (Vojislav) Koštuničine vlade iz 2005. i ne o uništavanju, već o prodaji“, napisao je na Tviteru Tadić, koji je sada predsednik Socijaldemokratske stranke.

On je najavio i da će podneti tužbu za klevetu protiv onih koji su to govorili. „Da zatvorimo konačno i tu već čuvenu laž o ‘topljenju tenkova’. Patološkim lažovima sledi tužba za klevetu!“, naveo je Tadić.

Istakao je i da su sve te odluke donete odgovorno, opravdano i u skladu sa redovnim bezbednosnim procedurama.

„Samo, istine radi, one odluke za koje me godinama optužuju prosto nisam doneo ja, već upravo politički i vojnički idoli onih koji me optužuju“, rekao je Tadić.

Da apsurd bude veći, te odluke koje je donela Koštuničina vlada na osnovu „Informacije o perspektivnim i neperspektivnim borbenim vozilima“, koju je potpisao Božidar Delić, naveo je Tadić, ukazujući da je taj general nakon penzionisanja bio istaknuti član Srpske radikalne stranke, a potom i Srpske napredne stranke.

(Beta)

