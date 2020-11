Tadić ne očekuje promenu politike SAD prema Kosovu

Predsednik SDS i bivši predsednik Srbije Boris Tadić izjavio je da je „infantilno“ očekivati da se promeni nešto po pitanju Kosova izborom novog predsednika SAD.

„To ne zavisi od čoveka koji je na čelu države, nego od toga šta su strateški ciljevi“, rekao je u utorak Tadić za TV N1.

Objasnio je da je SAD idu „i dalje sa implementacijom nezavisnosti Kosova“, a da je njemu „neverovatno koji se utisak stvara u Srbiji: da bi s Trampom sve krenulo drugačije“.

Tadić medjutim promenu očekuje „u personalnom smislu“ – da će biti lošiji odnosi predsednika Srbije i SAD.

Rekao je da se posle sepembarskog potisivanja izjava u Vašingtonu „neće zaboraviti ništa, u domenu politike“, odnosno o obećanom premeštanju Ambasade Srbije u Izraelu u Jerusalim.

„Ne samo što smo u problemu sa rezolucijom UN“ o bliskoistočnom sukobu, „pa smo time relativizovali i Rezoluciju 1244, pa smo u problemu i sa EU“, nego „sad ćemo biti i sa Bajdenovom administracijom“, smatra Tadić.

„Upozorenje EU je ozbiljno“, nastavio je on jer je „potpuno nekorisno i neshvatljivo da vi činite nešto što je od posebnog interesa za jedan deo izraelskog društva, a da za to dobijete da Izrael prizna nezavisnost Kosova – to su ti apsurdi Vučićeve politike, pri čemu je taj sporazum (iz Vašingtona) imao i dobre elemente“, ocenio je Tadić.

(Beta)

