Tadić o Kosovu: Mora da se udje u reviziju Briselskog sporazuma, što je ekstremno opasno

Nekadašnji predsednik Srbije i lider Socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je danas da nikada nije bio za to da se Kosovo podeli, već da je prihvatio entitetsko rešenje, ocenjujući da se mora ući u reviziju Briselskog sporazuma, što je „ekstremno opasno“.

„Ja mislim da mora da se udje u reviziju Briselskog sporazuma i da je to jako bitan momenat, ali da je to sada ekstremno opasna situacija, jer svaki medjunarodni ugovor koji se potpiše veoma teško revidira bez odredjenih posledica po onoga ko to hoće“, kazao je Tadić za Radio-televiziju Vojvodine.

On je rekao da danas srpska pozicija u medjunarodnom smislu nije bolja nego što je bila, jer podržavaoci Srbije na temi Kosova – „Kina i Rusija imaju različite pozicije“.

„Kina ima poziciju jedne Kine i ona je večni podržavalac interesa Srbije, koja se bori za svoj teritorijalni integritet. Rusija ima dvostruke pozicije. Rusija na odredjenim pozicijama kao što je Krim ima poziciju koja više odgovara Albancima, koji su želeli da otcepe Kosovo od Srbije, a na temi Čečnije i južno kavkaskih republika ima poziciju Srbije“, kazao je Tadić.

Tadić je istakao da nikada nije bio za zaledjen konflikt, već da je želeo kompromisno i fer rešenje, koje će biti i za interese albanske strane.

„Ja sam želeo rešenje. Ja nisam za nezavisnost Kosova. Moj plan je podrazumevao da Srbija zadržava suverenitet na Kosovu i Metohiji i da nema mesta za Kosovo i Metohiju u Ujedinjenim nacijama. To je moja pozicija i danas, ali da se pronadje rešenje i za interes albanske strane. Plan od četiri tačke je išao u susret njima“, kazao je Tadić.

Podsetio je da je pred izbore 2012. godine gradjanima prestavio platformu za pregovore sa Albancima od četiri tačke, koje su podrazumevale: sudsku, zakonodavnu i izvšrnu vlast na severu Kosova, zajednicu srpskih opština na jugu Kosova, zaštitu imovine gradjana i države, kao i crkve i manastire.

Tadić je kazao da je tu platformu hteo da legitimizuje kroz izborni proces i da je potom uvede u Skupštinu Srbije kako bi se što pre išlo prema Evropskoj uniji u pregovore na tu temu.

„Mi smo danas u mnogo težoj pregovaračkoj poziciji. Imamo danas jedan stav da je platforma sa kojom Albanci izlaze u stvari udaljavanje od Briselskog sporazuma, a taj sporazum je bio udaljavanje od poslednje državne platforme za pregovore, a to je plan od četiri tačke koje sam u kampanji 2012. godine izneo na svim skupovima pred gradjanima“, rekao je Tadić.

Navodeći da sadašnja vlast kulturnu baštinu ne uključuje u pregovore, kao što je nije uključila ni u Briselski sporazum, što je „neverovatna diplomatska greška“, Tadić je rekao da je Briselski sporazum prihvatio pravni sistem nezavisnog Kosova i na severu, pri čemu njime nije obuhvaćeno nijedno bitno pitanje poput pitanja crkvi, manastira, Srba na jugu, imovine….

„Na severu Kosova smo imali srpske institucije koje nisam hteo da ukinemo uprkos tome što su mi zemlje priznavaoci nezavisnosti tražile to. Čuvao sam ono što nismo izgubili u ratu. Nismo odustali od zaštite naših manastira kao našeg kulturnog dobra sprečavajući akciju albanskih institucija da udju u Unesko“, kazao je Tadić.

