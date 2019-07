Tadić (SDS): Vučić da predoči dokaze da je prisluškivan, inače je to samo neverovatna optužba

Predsednik Socijaldemokratske stranke (SDS) Boris Tadić zatražio je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić predoči dokaze da su Tomislav Nikolić i on bili prisluškivani dok su bili u opoziciji.

Tadić je na konferenciji za novinare demantovao izjave Vučića da je bio prisluškivan „u domenu borbe protiv opozicije“ i optužio predsednika Srbije da on to sada čini.

„Pitam Vučića da li je on tom izjavom podrazumevao da je tadašnja vlast organizovala nezakonito prisluškivanje ili je nezakonito prisluškivan od strane službi bezbednosti“, kazao je Tadić.

Tadić je rekao i da će javnost imati priliku da se suoči sa još jednom neverovatnom optužbom ukoliko Vučić ne pruži dokaze, i dodao da je siguran da se predstavnici opozicije sada prisluškuju.

„Vučić kada ima nameru da uradi nešto, on prvo optuži opoziciju da je ona to radila ili radi i onda to učini“, istakao je Tadić.

On je rekao da jedina mogućnost da su Nikolić i Vučić bili prisluškivani jeste u trenucima kada su stupali u kontakt sa kriminalcima, „od onih koji su skrivali haške optuženike, do onih koji su vršili kriminalne radnje“.

„Poznato je da su kriminalci finansirali kampanju Nikolića i Vučića u vreme dok su bili opozicija i da su se sastajali sa Stankom Subotićem Canetom. Da ne podsećam da je Nikolić govorio da su ga tajkuni finansirali pominjući Miškovića“, kazao je Tadić.

(Beta)