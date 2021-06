Tadić: Vučić ima vlast, ali nema odgovornost

Predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je da se Aleksandar Vučić, iako ima najveću vlast u Srbiji, ponaša kao čovek koji ima najmanju odgovornost.

Tadić je u intervjuu za nedeljnik Novi magazin kazao da je za sve loše što se dešava Aleksandru Vučiću kriva bivša vlast i ne da ne snosi nikakvu odgovornost za kriminal svog sistema nego još ogoljavanje tog kriminala naziva borbom protiv kriminala.

„Baš kao što i otkrivanje da su se u vreme njegovog mandata nesmetano sekle glave ljudima po Srbiji naziva uspehom, umesto da ponese političku odgovornost za sav taj kriminal. U Vučićevoj eri u Srbiji se svim raspoloživim instrumentima razaraju institucije koje smo mukotrpno gradili nakon Petog oktobra, svodeći ponovo gradjanina na podanika i nemog sledbenika kulta velikog vodje“, rekao je bivši predsednik Srbije.

Svi oni koji tvrde da je sve isto i da je Vučić samo „usavršio“ naš politički model, dodao je Tadić, ili su lišeni svake političke inteligencije ili su saučesnici naprednjaka u zločinačkom lažovskom poduhvatu, koji ima za cilj uništavanje svake pomisli na demokratizaciju Srbije i normalizaciju socijalnih odnosa.

„Iza svega, u stvari, stoji ideja stvaranja režimske superbogataške oligarhije i socijalnog rastakanja, koje će sve izbore u budućnosti učiniti irelevantnim zbog koncentracije političke, medijske i finansijske moći u rukama Vučićeve bratije i naprednjačke stranačke elite. Srbija u mom i Vučićevom mandatu su društva koja idu u suprotnim smerovima iako samo formalno oba kao strateški cilj imaju članstvo u EU“, ocenio je Tadić.

Govoreći o situaciji unutar opozicionog bloka, Tadić je istakao da pojedini opozicioni lideri odbijaju predloge za saradnju i akciono ujedinjavanje opozicije.

„Umesto da imamo to akciono jedinstvo, koje ne podrazumeva obavezno i nastup u jednoj koloni, imali smo besmislenu višemesečnu diskusiju o broju platformi za dijalog o izbornim uslovima s vlašću i još bizarniju o broju pregovarača. Kad ne bi bilo tragično, to bi svakom razumnom čoveku bilo smešno“, kazao je on.

Prema njegovom mišljenju, razlog je u tome što značajan broj opozicionih lidera nije u stanju da formatira politiku na ideji smene i borbe protiv postojeće vlasti već pre svega za čelno mesto unutar opozicije.

Rekao je da jedinstvo opozicije nije nužan preduslov pobede već samo olakšavajući faktor.

„Nadam se da još uvek ima šansi za dogovor, ali smatram da je pogrešno da se gradjanima šalje poruka da je jedinstvo ključni i nužni preduslov za pobedu nad ovim režimom. Slanjem takve poruke rizikujemo da ukoliko ne dodje do tog jedinstva dodatno demotivišemo svoje birače i samo povećamo ionako poguban broj apstinenata“, rekao je Boris Tadić za Novi magazin.

(Beta)

