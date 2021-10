Tanja Lazarević: Na severu Kosova podeljene reakcije na sporazum o tablicama

Glavna urednica portala Kossev.info Tatjana Lazarević izjavila je da su na severu Kosova podeljene reakcije nakon što su Beograd i Priština u Briselu postigli sporazum o registarskim tablicama.

Lazarević je za TV N1 rekla da postoje oni koji kritikuju akciju vlasti u Prištini, ali i poteze Beograda.

„Naročito se prave paralele sinoćne izjave predsednika Aleksandra Vučića da smo sporazumom ‘sačuvali mir’ i izjave Slobodana Miloševića nakon okončanja NATO bombardovanja 1999. godine, kada je gradjanima čestitao mir, a Srbi na Kosovu ostali potpuno nezaštićeni“, kazala je Lazarević.

Dodala je da ima i onih koji su zadovoljni postignutim sporazumom i kojima je naročito važno to što se neće skidati tablice sa vozila sa severa Kosova.

„Ali, izostavlja se drugi deo informacije – da se rešenje traži za pola godine“, podsetila je urednica Kosseva.

Govoreći o odlukama vlasti u Prištini, Lazarević je istakla da političari izbegavaju da povlače radikalne poteze tokom predizborne kampanje, osim ukoliko nisu sigurni da će im to doneti korist.

„To se upravo dogodilo sa Aljbinom Kurtijem. On je, prema nezvaničnim saznanjima, barem jednom delu medjunarodne zajednice prećutao to da će poslati specijalne policijske snage na sever, pozivajući se na to da nije u obavezi da obaveštava bilo koga od medjunarodnih partnera. To je bio veoma riskantan i radikalan potez, usred kampanje“, kazala je urednica.

Takva odluka je došla u trenutku kada je Kurtijev rejting bio u padu, dodala je Lazarević i istakla da je nakon slanja specijalnih jedinica na sever, njegova popularnost skočila.

(Beta)

