Tema juga Srbije neće ući u Brisel ni na mala vrata

Prema njegovim rečima, bezbednosna situacija u tri opštine na jugu Srbije je stabilna, ali su one opet dospele u žižu javnosti zato što neko pokušava da ih prikaže kao opštine gde ne postoji vladavina prava, a da se pritom ne kaže šta se to radi mimo zakona, ustava i konvencija o pravima nacionalnih manjina, na štetu Albanaca, i šta je to što treba popraviti.

„Posebno je značajno da razgovori u Briselu imaju svoju temu i svoje pregovarače i činjenica je da niko nikada iz međunarodne zajednice i sa strane učesnika u razgovorima nije rekao da će Albanci iz ove tri opštine biti predmet razgovora u Briselu, niti da su oni predviđeni kao jedna od tema“, napominje Stanković.

Na pitanje kako sarađuje sa Nacionalnim savetom albanske nacionalne manjine, objašnjava da Koordinaciono telo vrši koordinaciju vlade i drugih organa države Srbije i lokalne samouprave, ali ima i svakodnevne aktivnosti i kontakte sa rukovodstvom lokalne samouprave, ali i rukovodstvom Nacionalnog saveta Albanaca.