Tepić: Hiperprodukcijom skandala Vučić želi da zatrpa optužnicu za Jovanjicu 2

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić ocenila je danas da je medju brojnim aferama „Jovanjica broj jedan“ jer je ta „najveća farma droge marihuane u Evropi državni projekat“.

Obraćajući se novinarima u Kragujevcu, ona je ocenila da pretežni deo onoga što radi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, kada se razmišlja o motivu, radi da „zatrpa“ optužnicu za Jovanjicu 2.

„Vi vidite Jovanjicu dva, optužnicu, gde vidite taj čuveni trougao – MUP, BIA,VBA“, rekla je Tepić.

Ona je navela da oni se „svake nedelje“ očekuje da apelacija potvrdi optužnicu.

„Dakle ,Viši sud u Beogradu je potvrdio optužnicu, sada je žalbeni postupak, i on će učiniti sve da izvrši pritisak na apelaciju da obori tu optužnicu“, rekla je Tepić.

Ona je ocenila da je zbog toga i „ceo taj manevar u pretežnom delu usmeren na to da se hiperprodukcijom skandala zapravo zatrpa Jovanjica“ .

„Belivuk ne samo da je trebalo da bude uhapšen pre, nema dileme, nego nije ni smeo da bude pušten kada je uhapšen 2017. godine zbog ubistva. Ali, to je tempirano sada. Lažno prisluškivanje predsednika Vučića je tempirano takodje sada“, navela je Tepić.

Kako je kazala, ne umanjuje značaj tih afera ali je ocenila da je „važan momenat i pitanje zašto sada“.

„Mislim da je ipak Jovanjica teg oko vrata Vučiću i kamarili i da će sve učiniti da apelacija na kraju proba da obori zapravo optužnicu“, zaključila je Tepić.

Zbog doseljavanja Lovrekovića apolutno neću menjati ni ponašanje, ni kretanje

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić je rekla da je „neverovatno da od onolikog Novog Sada“, novinar Tomislav Lovreković izabere da se doseli baš deset metara preko puta njenog stana.

„Tu se doselite posle svih napada, ležanja u pritvoru od 30 dana, sa direktnim pretnjama smrću, sa napadima pre samo mesec dana u Pančevu na javnoj konferenciji za novinare“, rekla je Tepić novinarima u Kragujevcu.

Prema rečima Tepićeve, Lovrekovićev stan „verovatno“ plaća neko drugi.

Tepić je rekla da se „dobro zna“ da je on saradnik (predsednika Srpske desnice) Miše Vacića i da je „imala probleme“ od novembra 2017. godine, kada je Narodnoj skupštini otvorila pitanje šta radi britanski desničar Džim Douson u Srbiji, koji je imao najbližu saradnju sa Vacićem i Lovrekovićem.

Nakon toga je u centru Beograda napisan grafit „Marinika, shvati, nećemo stati“, a mesec dana kasnije Lovreković je uhapšen, jer je na portalu čiji je urednik napisao da „treba eliminisati i ućutkati sve Marinike, prvo snajperski, a onda artiljerijski“.

Tepić je ocenila da „nikad kao sad nismo ušli u crveno“ ne samo po pitanju napada na nas, nego i po pitanju „demaskiranja i ogoljavanja (predsednika Srbije Aleksandra) Vučića i njegove kamarile, u kriminalu, korupciji, zloupotrebi zakona i ustava i svega ostalog“.

Tepić je rekla da očekuje da će stanje u Srbiji biti još gore.

Na pitanje da li strahuje zbog doseljavanja Lovrekovića u njen komšilik, Tepić je rekla da „apsolutno“ neće promeniti njeno ponašanje, niti kretanje.

„Verujem da će, ipak, neki odgovorni i čestiti policajci, koji nam do sada pomažu, što je jasno iz svega onoga što radimo, smognuti snage da reaguju i ovoga puta na vreme, dok ne bude prekasno“, rekla je ona.

Ako neko hoće da se obračuna sa nekim, to će učiniti „usred bela dana“ i ništa ga neće u tome sprečiti, dodala je Tepić.

„S druge strane, trudimo se, evo ovako i u zajedništvu i ohrabreni ljudima, da se ne okrećemo iza sebe, jer kada to budemo počeli da radimo, ovi zločinci nad našom državom i našim gradjanima su pobedili. Ja nemam nameru to da radim, iako me ljudi od jutros upozoravaju i mole da pripazim i tražim procenu bezbednosti“, napomenula je ona.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.