Tepić: Koliko je kratak put od satanizacije do toga da vam neko postavi pištolj na glavu?

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić izjavila je danas da je tokom noći „dobila nekolko desetina poruka zbog nemile okolnosti da su policajci u Beogradu reperitrali pištolj na članove porodice, na decu crnogorskog premijera Krivokapića“.

Tepić je u Kruševcu rekla da je „ono što je prvo pitanje“ povodom tog slučaja, „koliko je kratak put od satanizacije i hajke na nekoga, do situacije u kojoj će vam zvanično neko postaviti pištolj na glavu?“, i upozorila da su žrtve takve hajke svakodnevno predstavnici SSP.

„Svi oko mene, od predsednika stranke Dragana Djilasa, mislim da ne postoji dan kada nisu linčovani, vredjani, lažima proizvedenim i izmišljenim iz jedne kuhinje, Aleksandra Vučića, a nju najvernije prati kuhinja vašeg Bratislava Gašića, za koje ne znam koje kvalifikacije su ga uputile da bude šef onoga što se oduvek zvalo tajna služba, a sada nije samo tajna služba države već tajna služba partije i bratije“, rekla je Tepić.

Tepić je navela da su komentari na „ono što se desilo noćas“, u vezi navoda crnogorskih medija da je srpska policija „repetirala pištolj na sina crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića i člana njegovog obezbedjenja“, bili „juriće nas po ulicama kao zečeve“, „ubijaće nas na našim pragovima“.

„I to će svaki normalan čovek da zaključi, kao svi mi, kada ne bismo znali da dokle god jedan čovek postoji koji pruža otpor, koji kaže ne dam, postoji nada, postoji vera, i mi nećemo odustati. Mi imamo vrlo jasan plan kako da ozdravimo ovu zemlju i ljude, da ne šapuću na ulici, da ne brinu da li ih neko prisluškuje, da ne strepe kada lajkuju nešto na Fejsbuku i na mrežama da će ih u ponedeljak sačekati nadredjeni da im da otkaz“, rekla je Tepić.

Ona je dodala da ne sme da se dogadja da se ljudi „tresu što moraju da potpišu 20 ili 40 glasova da neko od njihove porodice ne bi ostao bez posla“.

„To više ne sme da se dogadja. Ljudi moraju da izadju na izbore slobodno, da izborni dan bude jedan svečani dan kada smo svi raspoloženi kao i danas, a ne da neko završi u gepeku, a ne da mora da poteruje članove svoje porodice. Kao što se ne poteruju ljudi u automobile i kamione da se vode u grupama i hordama da ih neki polupismeni kontrolor i polupismeni komesar Srpske napredne stranke kontroliše šta su zaokružili“, kazala je Tepić.

Tepić je navela da će se SSP za to boriti „uprkos zarobljenom RTS-u, zarobljenom pravosudju i servilnim organima svih institucija“, i da će aktivisti stranke ići „od grada do grada od čoveka do čoveka“, sve dok se ne izbore „za slobode i fer izbore“.

„Jer izbori će ili biti takvi ili ih biti neće. Ako neko pomisli da će ćuteći spasiti sebe – neće, jer ova patologija SNS, na čelu sa najvećim patološki problematičnim čovekom, je takva da će sutra sigurno da im se svidi vaša firma, vaš auto, vaša njiva, nažalost vaša žena, ćerka, i to je za njih još samo jedan deo plena koji su poželeli i smatraju da im po prirodi stvari pripada, jer imaju moć a ne samo vlast“, kazala je Tepić.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.