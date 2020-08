Tepić: Pod plaštom nemešanja u politiku tužilaštvo štiti korupciju

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić saopštila je da je republičkoj javnoj tužiteljki Zagorki Dolovac pokušala da uruči ugovor Telekoma Srbija i vlasnika tabloida „Kurir“ Igora Žeželja, ali da je tužiteljka odbila da preuzme i pročita sporni ugovor.

„Ugovor vredan 37,9 miliona evra, ocenjen kao koruptivan i fiktivan, a kojim državni Telekom omogućio Žeželju da kupi „Kurir“, ocenjen je ne samo kao finansijski štetan po gradjane Srbije, već i kao model kojim režim utiče na informisanje gradjana, veličajući vladajuću partiju i bratiju, a satanizujući svaku javnu kritiku držeći Srbiju u medijskom mraku“, navela je Tepić.

Ona je istakla da je tužiteljka Dolovac odbila da uzme primerak tog ugovora, rekavši da neće da se meša u politiku.

„Na moju opasku da ne postoji drugi način da gradjani, u čije ime i ona treba da postupa, dodju do nje, da danima sa ugovorom u tašni pokušavam da je pronadjem, da sam to i ranije mesecima pokušavala, čak sam joj i sva dokumenta i dokaze u aferi Krušik i trgovine oružjem odnela na pisarnicu Tužilaštva, ali odgovor nikada nisam dobila, te sam posumnjala da je nestala i prijavila njen nestanak i Interpolu, Dolovac je na to samo odgovorila da mi ni dalje neće odgovarati, da ne vidi nijedan razlog da išta obrazlaže i da samo radi po zakonu i Ustavu“, obrazložila je Tepić.

Ona je istakla da je javnu tužiteljku koja ignoriše stvarnost i ćuti uprkos dokazima u javnosti, pitala zašto tako radi,odnosno „da li je strah od vlasti razlog i da li pod plaštom nemešanja štiti korupciju“, navedeno je u saopšenju.

(Beta)

