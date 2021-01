Tepić (SSP): Ispod Avalskog tornja nelegalno gradi čovek koga traži crnogorska policija

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić izjavila je danas da će podneti krivičnu prijavu protiv nepoznatih lica, zbog osnovane sumnje da grade nelegalne objekte u zaštićenoj zoni planine Avale, kod Beograda.

Tepić je novinarima na Avali rekla da se uvidom u katastarske podatke vidi da duže vreme traju zahtevi za promenu vlasnika zemljišta, odnosno prava na korišćenje, „i da se ti zahtevi odnose na zaštićene parcele“.

Navela je da je, posle najave da će SSP podneti krivičnu prijavu zbog divlje gradnje na Avali, u prostorije stranke 5. januara došao čovek koji se predstavio kao Branislav Mirković i rekao da na Avali „malo gradi sa nekoliko fudbalera“, i da je tačno da nema gradjevinsku dozvolu, ali da je „kupoprodajnim ugovorima rešio vlasništvo nad zemljištem“.

Tepić je navela da je proverom ustanovila da je protiv Branislava Mirkovića, koji je prilikom posete SSP naveo da poseduje gradjevinsku firmu, crnogorska policija 2011. godine raspisala poternicu zbog pokušaja ubistva.

„Zemljište je državno vlasništvo, četiri lica imaju prava korišćenja, a to lice nije medju njima. To znači da poseduje kupoprodajne ugovore sa nekim od ta četiri lica. To u službenoj evidenciji nije edvidentirano“, rekla je Tepić i dodala da „nema nikakve dileme da se o ovome sve zna tamo gde se odluke donose, ali se ništa ne preduzima“.

Tepić je najavila da će od sledeće nedelje „sići u centar Beograda“ da bi nastavila da se bavi problemom nelegalne gradnje, navodeći da „ne postoji naselje u Beogradu ni u Srbiji da nema ovakve nelegalne gradnje“, i da se na takav način „zapravo pere prljavi novac“.

Advokatica SSP Ana Godjevac je rekla da će danas Katastru biti podnet zahtev za pristup informacijama od javnog znacaja radi dobijanja informacije koje lice je podnelo zahtev za promenu prava na dve parcele ispod Avalskog tornja, a podneće i krivičnu prijavu protiv nepoznatih lica zbog gradnje bez gradjevinske dozvole i oštećenja životne sredine.

(Beta)

