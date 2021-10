Tepić (SSP): Palma doživeo civilnu smrt, biće upamćen kao organizator pedofilije i prostitucije

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić ocenila je danas da je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, optužen za podvodjenje žena i maloletnica na žurkama u Jagodini, doživeo „civilnu smrt“ i da će „dok je živ biti upamćen kao organizator pedofilije i prostitucije“.

„I to je nešto o čemu postoji mnogo svedočenja, mnogo žrtava, mnogo očevidaca i to zna i (predsednik Srbije) Aleksandar Vučić, i to zna i Palma, i to znaju i njihove porodice i njihovi saradnici i porodice njihovih saradnika. Ali je tužilaštvo povuklo ručnu, dakle nije reklo da je odustalo, ali je povuklo ručnu i reklo da u ovom trenutku ne može da ide dalje“, rekla je Tepić novinarima u prostorijama te stranke u Požarevcu.

Ona je ocenila da je Vučić stao u odbranu Markovića „od momenta kada mu je obezbedio odbranu na televizijama sa nacionalnom frekvencijom“.

Dodala je i da je Marković „pretio i zastrašivao“ i svedoke i njih koju su otvorili proces, ali i da je davao „lažne iskaze da je uznemiren, da ga ugrožavaju i da mu žele nesreću“.

„A ja ga se sećam jedino kako igra kolo po televiziji i kako se veseli unapred toj svojoj pobedi koju mu je Aleksandar Vučić obezbedio“, rekla je Tepić.

Ona je ocenila i da se taj slučaj neće dovesti formalno-pravno do kraja „dokle god ova vlast bude na snazi“.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.