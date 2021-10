Tepić (SSP): Srbijom upravljaju ljudi koji nikada nisu bili birani na izborima

Potpredsednica Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić izjavila je danas da Srbijom upravljaju ljudi koji „nikada nisu bili birani na izborima“ i izdvojila primer predsednice Vlade Srbije Ane Brnabić.

„Ana Brnabić vlada Srbijom kao predsednica vlade, koja nikada nije bila birana. Nije bila ni na jednoj listi, nije bila kandidat ni za šta. Nikada je gradjani, ni sa pola glasa nisu izabrali, nikada je niko nije podržao ni na kakvim izborima“, rekla je Tepić novinarima u prostorijama SSP u Smederevu.

Naglasila je da Smederevom takodje upravljaju ljudi koji nisu iz tog grada i koji takodje nisu birani na izborima.

Kada je u pitanju taj grad, Tepić je istakla da SSP nema „ništa protiv“ funkcionisanja smederevske „Železare“, kao ni stranih investitora, sve dok se poštuju radnici i brine o životnoj sredini.

„Ali imamo protiv, kada se ti strani investitori, potpomognuti koruptivnim odnosom sa vladom Ane Brnabić i režimom (predsednika Srbije) Aleksandra Vučića, iživljavaju nad obespravljenim radnicima koji rade za minimalne plate, koji ne dozvoljavaju inspektorima za zaštitu životne sredine da pridju uopšte fabrikama i kada proizvodnju, preradu i čitav svoj program rada, izvršavaju tako da ljudi kao posledica kraće žive, a 6.000 ljudi godišnje umire od aero zagadjenja“, kazala je Tepić.

Ona je rekla i da razume gradjane u Smederevu „koji su preplašeni da će ostati bez posla ako kritikuju upravljanje ‘Železare’, kao i da neće imati priliku za neko drugo zaposlenje“.

„U javnoj upravi i u javnim ustanovama možete da se zaposlite isključivo uz člansku kartu Srpske napredne stranke. Sve to mogu da razumem i ne traži niko od njih da oni sada budu perjanice pobune protiv fabrike u kojoj rade. Ali oni koji donose odluke moraju da znaju da će prvo odgovarati za to što je zbog njih obolelo ili preminulo hiljade ljudi koji to nisu smeli da dočekaju“, istakla je Tepić.

Prema njenim rečima, svako ko bude želeo da radi u Srbiji, nakon eventualne smene aktuelne vlasti, moći će da radi, „ali pod uslovima koji su dostojni svakog normalnog čoveka i njegovog života i zdravlja“.

„A to je da se radi ekološki zdravo, to je da se radi sa sigurnim tehnologijama, a ne da Srbija bude najveća deponija Evrope. To je da budu adekvatne zarade za te radnike, da naravno nemaju simptom ‘Jure’ i druge slične, da rade u pelenama, da nemaju osnovna ljudska prava, da nemaju pravo na odmor i da ne mogu da se požale ako nešto smeta“, naglasila je Tepić.

(Beta)

