Tepić: Telekomova firma Emtel u Crnoj Gori ispumpavala novac

Potpredsednice Stranke slobode i pravde Marinika Tepić izjavila je danas da je sadašnji direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić, dok je bio na čelu crnogorskog ogranka te kompanije Emtel (M:tel), ispumpavao novac zbog političkih razloga i namirivanja ljudi bliskih vlasti u Srbiji, ističući da su potrošeni milioni evra koja su pored ostalog dobili brat predsednika Crne Gore Mila Djukanovića, kao i savetnik predsednika Srbije Vladimir Beba Popović.

„Vladimir Lučić je bratu predsednika Crne Gore Acu Djukanoviću do danas platio 2,5 miliona evra, Bebi Popoviću 407.000 evra, zatim za stvaranje aplikacije Kismeč (KissMatch) više od milion evra, a kumu direktora BIA Bratislava Gašića, Draganu Miloševiću 350.000 evra“, kazala je Tepić na konferenciji za novinare i pozvala Tužilaštvo Srbije „da reaguje na ove koruptivne radnje“.

Ona je precizirala da je Lučić Acu Djukanoviću plaćala za rentiranje nepokretnosti koje su navodno bile potrebne Emtelu za poslovanje, „iako se u te prostorije nikada nije uselio povećan broj radnika“.

Navela je da su u početku te isplate od 2015. godine u proseku iznosile 6.000 do 7.000 evra mesečno.

„Situacija se drastično menja pre izbora u Crnoj Gori, kada iznosi za rentiranje odjednom skaču na više od 200.000 evra mesečno i to za prostor koji Aco Djukanović rentira državnoj firmi kojom upravlja SNS, koji i nije bio potreban Emtelu“, kazala je Tepić.

Navela je i da se preko Emtela „plaćao i Istitut za javnu politiku u vlasništvu Bebe Popovića, donedavno jednog od najbližih savetnika Aleksandra Vučića“.

„Te mesečne apanaže su u početku bile 3.300 evra mesečno, da bi se udvostručile od 2017. na 6.000 evra, zaključno sa poslednjim mesecima ove godine“, kazala je ona.

Tepić je kazala i da je razvoj aplikacije Kismeč plaćen oko 1,5 miliona evra, a za koju se sumnja da je na dalekom istoku služila i za interenet prostituciju.

Dodala je i da je „čoveku koji se predstavlja kao kum direktora BIA Bratislava Gašića, vlasnik firme Master sekjuriti Dragan Milošević, za izmišljenu aplikaciju dobio 350.000 evra koju Emtel platio, a sada je Telekom otkupljuje od Emtela za ko zna koliko para“.

„Sve ove skandalozne, kriminalne i koruptivne poslove je za Vučića obavljao generalni direktor Telekoma Vladimir Lučić, koji je do pre godinu dana bio direktor Emtela u Crnoj Gori. Direktorsko mesto u Telekomu bila je nagrada Lučiću, koji je sve vreme Emtelom upravljao kao of šor kompanijom Telekoma i služio tome da sve one poslove, plaćanja i političko-finansijske odluke koje ne mogu da se sprovode direktno iz Telekoma u Srbiji to sprovodi preko kompanije u Podgorici“, kazala je Tepić.

Ona je precizirala da je u Emtel u poslednjih pet godina ušlo 120 miliona evra od dokapitalizacije i kredita, ali je u isto vreme prodaja pala za 1,5 miliona evra, a „niko ne zna gde je taj novac otišao“.

„Efekat ulaganja u kablovske operatere je bio toliko loš da su bile neophodne dokapitalizacije i ogromna zaduživanja Emtela. Lučić je zaduživao Emtel, uzimao kredite i obaveze povećao za više od 60 miliona evra i praktično su duplirane u poslednjih pet godina i do kraja 2020. su bile veće od kapitala firme“, kazala je ona.

To znači, kako je navela, da državni Emtel pod rukovodstvom Vladimira Lučića danas duguje više nego što zapravo vredi.

„Pozitivan rezultat je veštački kreiran, na osnovu friziranih izveštaja, što znači ili su naš državni Emtel svesno opljačkali za stotine miliona evra ili je Vladimi Lučić neznanjem i nesavesnim upravljenjem do ovoga doveo ili imamo kombinaciju oba“, kazala je Tepić.

Prema njenim rečima, na istovetan način se upravlja i Telekomom, u kome je Lučić od 2018. bio najpre savetnik generalnog direktora, a od 2020. postao generalni direktor.

„U poslednjih pet godina dug Telekoma je utrostručen, sa 456 milona evra na 1,43 miliona evra. U istom tom periodu prihod je povećan za 19 odsto, dok je dobit smanjena sa 120 na 35 miliona evra godišnje“, rekla je Tepić.

Dodala je da je dug Telekoma 22 odsto veći od ukupnog prihoda, a više od 40 puta veći od neto dobiti.

„Koliko je finansijska pozicija Telekoma urušena, najbolje govori da je Telekom od 2020. bio prinudjen da izda obveznice u vrednosti od 200 miliona evra, jer nijedna banka više nije htela da mu pozajmljuje novac“, kazala je Tepić.

Dodala je da je vlast SNS i tada promenila uslov za izdavanje obveznica kako bi Telekom uopšte mogao da ih izda i privremeno spasi sebe, da bi NBS iz primarne emisije otkupila gotovo momentalno polovinu izdatih obveznica.

„Poslednji podatak iz Telekoma je da ova, nekada najuspešnija srpska firma, u poslednjih nekoliko meseci prinudjena da pozajmljuje novac da bi isplatila zarade zaposlenih“, rekla je Tepić.

(Beta)

