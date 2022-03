Tepić: Treba omogućiti institucijama da rade

Prva na listi koalicije „Ujedinjeni za pobedu Srbije“ Marinika Tepić izjavila je da ne može nijedna partija da „sredi“ državu, već to mogu samo institucije, ali da se za to moraju obezbediti uslovi.

„Institucije se moraju osloboditi botovanja i reketiranja, profesionalcima se mora omogućiti da rade svoj posao. Neće javna preduzeća više služiti tome da zaposleni jure protivnike, da budu robovi partije, nego da popravljaju sistem i služe gradjanima“ rekla je Tepić na konvenciji u Negotinu.

Ona je dodala da gradjanima „ne treba tata, taj samozvani Otac Srbije, nego da ljudi rade po zakonu i da ih niko ne kažnjava zbog toga“.

„A njemu poručujem: Vučiću, nije ti država podrum u Jajincima gde dogovaraš kombinacije sa Arapima, Milom, kriminalcima. Preuzećemo obavezu da popravimo sve što si pokvario, vratimo sve što si oteo, kao što smo vratili i pokradenu deviznu štednju, kao što smo vratili Srbiju u svet kada si je izolovao sa tvojim Šešeljem. Samo idi, odlazi i ne maltretiraj nas više“ zaključila je Tepić.

Potpredsednik Narodne stranke Miroslav Aleksić izjavio je da u Srbiji danas „ništa nije normalno“ i da takvo stanje ne može promeniti nijedan pojedinac, nego „samo svi zajedno“ tako što će 3.aprila gradjani izaći na izbore i glasati za normalnu Srbiju i listu „Ujedinjeni za pobedu Srbije“.

„Nije normalno da plaćate preglede i operacije, a ceo život plaćate zdravstveno osiguranje od vaše plate. Nije normalno da vam deca završavaju fakultete a da u ministarstvima rade starlete. Nije normalno da u Boru Kinezi otimaju našem narodu zemlju i rade po kineskim zakonima usred Srbije“, rekao je Aleksić na predizbornoj konvenciji.

On se osvrnuo na to da nije normalno da u firmi „Aptiv“ u Zaječaru, koji je dobio državne subvencije, plata bude 33.000 dinara.

„Nije normalno da Vučićeva vlast sruši u centru Beograda privatne objekte i da posle pet godina niko ne odgovara za to. Nije normalno da tužilaštvu dostavimo dokaze o pljački Krušika i Telekoma, a da repubička tužiteljka Zagorka Dolovac spava dubokim snom. Nije normalno da vlast stvori klan Veljka Belivuka koji je mleo ljude i prebijao gradjane koji se bune protiv vlasti“, rekao je Aleksić i dodao da će se sve to promeniti posle izbora.

Kandidat za narodnog poslanika profesor Slobodan Prvanović rekao je da gradjani „imaju sto razloga da budu nezadovoljni ovim režimom“.

„Da bi došlo do promene na bolje, neophodno je da se svi nezadovoljni angažuju pre izbora i da naravno izadju na izbore. Što se više ljudi bude angažovalo to će manji napor svako morati da uloži u pravcu spašavanja države i društva, odnosno lakše će da dodje do važnih promena“ zaključio je profesor Prvanović.

Kako je saopšteno, priustnima se obratila i kandidatkinja za narodnu poslanicu Tatjana Manojlović koja je istakla da je Negotin danas pravo lice Srbije.

„Prazan grad pun istorije. Vino najbolje, ali nema ko da ga pije. Dunav toliki, a nema nikog da mu se divi. Zemlja bogata, a narod siromašan. Krajina najhrabrija, a ostade bez junaka“ rekla je Manojlović.

Ona je dodala da se mora stvoriti država koja deluje u korist gradjana, a ne protiv njih, da se penzionerima vrate otete penzije, ali i da poljoprivrednici mogu da žive od svog rada.

(Beta)

