Tepić: Vučić u aferi s oružjem više ne može da brani neodbranjivo

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić izjavila je da je Tužilaštvo moglo zatvorenih očiju da podigne optužnicu zbog afere sa oružjem ali da umesto toga „čovek koji je prvi pustio duha iz boce, Aleksandar Obradović, sedi u kućnom pritvoru“.

„(Aleksandar) Vučić i (Nebojša) Stefanović daju toliko oprečne izjave da ispada kako jedan drugog demantuju i gotovo da optužuju jedan drugog da lažu“, rekla je Tepić za novi broj nedeljnika Vreme.

Ona je navela da je „činjenica da firma koju predstavlja tata Stefanović (Branko) ne može da posluje bez odobrenja ‘firme’ odnosno organa, u ovom slučaju MUP-a, gde je prvi čovek sin Stefanović (Nebojša)“.

„To je školski primer korupcije. Kakav god ugovor da je Branko Stefanović imao sa GIM-om ili ne, mi imamo povezana lica, a to su sin i tata“, navela je Tepić.

Ona je rekla da se predsednik Srbije Aleksandar Vučić „sada suočava sa sve više dokaza“ i da to „više nisu tvrdnja kojima on može da manipuliše nego konkretne činjenice.“

„On više ne može da brani neodbranjivo, a najveća kost u grlu mi nije GIM i porodica Stefanović, nego lično on 2013. godina na mestu ministra odbrane i to što je vratio Slobodana Tešića u igru, ponavljam: najvećeg trgovca oružjem sa crne liste UN, kog on lično stavlja u državnu delegaciju“, rekla je Tepić.

