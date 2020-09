Tepić zatražila javni razgovor sa direktorom EPS-a o poslovanju tog javnog preduzeća

Potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić danas je zatražila od direktora EPS-a Milorada Grčića javni razgovor o poslovanju tog javnog preduzeća.

„Imajući u vidu da ste naš državni gigant EPS doveli do finansijskog, kadrovskog i sistemskog rasula, da ste amaterskim i burazerskim rukovodjenjem izazvali nepopravljivu štetu po gradjane i zaposlene koji će platiti cenu vašeg neznanja, tražim da me kao predstavnicu gradjana primite na sastanak da o ovome razgovaramo pred gradjanima javno. Oni, koji Vas plaćaju, moraju znati šta i koje to poslove kome dodeljujete, dok je preduzeće pred bankrotom“, poručila je Tepić u pismu.

Ona smatra da Grčić može do kraja nedelje da se pripremi za ovaj sastanak i odgovori gradjanima zašto je EPS ponovo gubitaš i kakve će sve posledice trpeti i gradjani Srbije i zaposleni EPS-a zbog katastrofalne finansijske situacije u tom javnom preduzeću.

„Uverena da se ne plašite javnosti i da ćete vašu kancelariju direktora otvoriti za nas, očekujem da nam zakažete javni sastanak najkasnije za ponedeljak, 5. oktobar“, napisala je Tepić u pismu direktoru EPS-a.

(Beta)

