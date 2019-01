Tereza Mej „preživela“ glasanje

Vlada Tereze Mej „preživela“ je glasanje o poverenju Vladi u parlamentu, rezultati su glasanja.

Politiku britanske premijerke podržalo je 325 poslanika, dok je protiv glasalo 306.

The Government has the confidence of the House of Commons.

The House has voted 325 to 306 to reject the #NoConfidenceMotion – a majority of 19. #ConfidenceVote pic.twitter.com/14BIO3D5Gf

