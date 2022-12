Todorović (Narodna stranka): Po Ustavu predsednike sudove ne bira Narodna skupština

Član Odbora za pravosudje Skupštine Srbije iz Narodne stranke Jovica Todorović izjavio je danas da je uprkos tome što u Ustavu, nakon izmena koje su stupile na pravnu snagu početkom ove godine, „kristalno jasno piše da predsednike sudova bira Visoki savet sudstva“, na dnevnom redu sednice Narodne skupštine koja je u toku je i izbor predsednika pet sudova u Srbiji.

Todorović je u pisanoj izjavi naveo da je Ustavnim zakonom, koji je donet radi sprovodjenja izmena Ustava, „propisano koje nadležnosti u prvosudju, izuzetno, može još da vrši Narodna skupština dok se ne konstituiše novi Visoki savet sudstva“.

„Kada je reč o izboru sudija, to je samo izbor onih koji se biraju prvi put na sudijsku funkciju. Dakle, za izbor predsednika sudova Narodna skupština više nije nadležna“, kazao je Todorović.

On je istakao da kako Ustavnim zakonom nije propisano da Narodna skupština može, izuzetno, do konstituisanja Visokog saveta sudstva da bira predsednike sudova i nakon stupanja na snagu izmene Ustava kojim se njihov izbor stavlja u nadležnost Visokog saveta, „to znači da će Narodna skupština ako ih sada izabere – prekršiti Ustav“.

„Ne zalazeći u politički aspekt ovih postavljenja, ni u političke motive zbog kojih se postavljenja vrše, Narodna stranka izražava zaprepašćenje zbog ovako flagrantnog i bezočnog kršenja Ustava od strane zakonodavne vlasti, i to upravo izmena Ustava koje je zakonodavna vlast koliko juče donela tvrdeći da to čini kako bi se konačno uspostavila nezavisnost sudske vlasti. Pa ako je to bio iskren motiv, čemu žurba da Narodna skupština, pod jasnom kontrolom političke stranke na vlasti i njenog vodje, i po cenu kršenja Ustava postavi predsednike u pet važnih sudova“, kazao je Todorović.

Dodao je da „Narodna stranka apeluje na narodne poslanike da poštuju Ustav, jer država u kojoj i predsednik republike, i vlada, i narodni poslanici krše Ustav pada u provaliju bezakonja, nasilja i terora“.

„Posebno apelujemo na kandidate za predsednike sudova, koji su iskusni pravnici i sudije, da ne pristanu da budu postavljeni na te funkcije kršenjem Ustava. Jer, to je najviši zakon, po kome, očekuju to s pravom gradjani Srbije, treba i dalje da sude i oni, i sve sudije u sudovima na čijem čelu će biti“, zaključio je Todorović.

(Beta)

