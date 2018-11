Tramp: Hajde da ponovo optužimo Ruse

Predsednik SAD Donald Tramp je ironično konstatovao da bi za nedoslednosti u prebrojavanju glasova na izborima, verovatno, trebalo okriviti Rusiju.

You mean they are just now finding votes in Florida and Georgia – but the Election was on Tuesday? Let’s blame the Russians and demand an immediate apology from President Putin!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2018