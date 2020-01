Tramp hladio šampanjac za istorijski dogovor Beograda i Prištine, a dobio — avion u magli

Donald Tramp, predsednik Amerike, svojevremeno je najavio da će, kada bude postignut istorijski dogovor o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, u Beloj kući otvarati šampanjac. Sada, dok se „šampanjac hladi“, poručuje da je ugovor o obnovi avio-leta Beograd-Priština — pobeda!

Tramp je tako rešio da se oglasi i „proslavi“ postignut dogovor da se uspostavi direktni let između Beograda i Prištine, odnosno, Srbije i Kosova, smatrajući to još jednom pobedom. Verovatno u odsustvu konačnog dogovora Srba i kosovskih Albanaca kojem su se nadali i koji su najavljivali.

Tramp spremao šampanjac, a sad slavi avion

Tramp je na svom Tviter nalogu za avio-liniju zahvalio ambasadorima SAD Robertu O‘Brajenu i Ričardu Grenelu, koji su, kako je naveo, uspeli da realizuju poduhvat. Potpisano je pismo o namerama sa nemačkom avio-kompanijom „Lufthanza“, iako za sada nije poznato kada će i da li će ova linija uopšte proraditi, s obzirom da je vazdušna veza između dva grada u prekidu dvadeset jednu godinu, a da deo neba nad Kosovom kontroliše — NATO.

President Trump & his team worked hard to reach this agreement, which is only the beginning of the bright future for our friends in #Kosovo and Serbia. As @POTUS said yesterday, this step is a win for the region. Thanks to Ambassador Grenell & NSA O’Brien for their leadership. https://t.co/OujvieCIcL

— Ambassador Philip S. Kosnett (@USAmbKosovo) January 21, 2020