Tramp imitirao Hilari: Ako pobedim, hoćeš li me podržati (video)

Donald Tramp pokrenuo je zvanično svoju drugu predsedničku kampanju 2020. Protivnik u kampanji će mu biti jedan od 23 demokrata koji bude izabran za njegovog protivkandidata.

Na skupu za reizbor pred velikim brojem pristalica u Orlandu, na Floridi, američki predsednik Donald Tramp imitirao je Hilari Klinton.

President Trump🇺🇸mocks #HillaryClinton at explosive re-election campaign rally

President Trump addresses supporters during a rally kicking off his 2020 re-election bid in #Orlando, #Florida, June 18.

June 19, 2019