Tramp: Ja sam „tvrđi“ prema Rusiji i Kini od svih svojih prethodnika

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je on mnogo odlučniji u odnosu prema Rusiji i Kini od svojih prethodnika na toj funkciji.

There has never been a president who has been tougher (but fair) on China or Russia – Never, just look at the facts. The Fake News tries so hard to paint the opposite picture.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2018