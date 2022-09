Tribina: Sramota je da se podiže spomenik ratnim zločincima iz Novosadske racije

Sramno je da se u Novom Sadu podiže spomenik takozvanim nevinim žrtama 1944/45. godine, kada se medju njima nalaze i osvedočeni ratni zločinci, poručeno je sa tribine „Spomenik koga neće biti“ održane ispred Srpskog narodnog pozorišta.

„Sramno je da svakog 23. januara vodimo decu na komemoraciju žrtvama Novosadske racije kada se političke strukture prosto utrkuju ko će potresnije govoriti, a da već par godina unazad iste te strukture zagovaraju izgradnju spomenika na kojem treba da stoje imena onih koji su odgovorni za Raciju“, kazala je sociološkinja i profesorica u jednoj novosadskoj gimnaziji Marija Vasić.

Na pitanje kako je moguće da se u Novom Sadu podiže ovakav spomenik, Marija Vasić je odgovorila da je „sve moguće, zato što se nacionalisti i revizionisti svih naroda najbolje razumeju“.

„Ovo će biti spomenik naše sramote. Nadam se da ćemo mirnim putem uspeti ovo da sprečimo. Pokušavamo ovim razgovorima da osvestimo ljude. Kako će se završiti, ne znamo“, kazala je ona.

Prema njenim rečima, apsurdno je to što učenike uči o Novosadskoj raciji i Holokaustu kada se, sa druge strane, gradi spomenik na kojem se nalazi ime Janoša Tota, poznatog po tome što je ubio petoricu braće Jovandić pred njihovom majkom.

„Ja lično osećam odgovornost da o ovome ne ćutim. Na časovima učimo da zločinci imaju svoje ime i prezime, kao i žrtve. I onda medju prvih deset imena na spomeniku nevinim žrtvama osvane ime Janoša Tota. Revizijom ovakvih imena se brišu njihovi zločini“, navela je Marija Vasić.

Istoričar Milovan Pisari rekao je da ovaj oblik revizionizma nije svojstven samo Srbiji i Balkanu, već da je to slučaj u celoj Evropi.

„Ako uzmemo u obzir Madjarsku, tamo ima mnogo spomenika koji su posvećeni madjarskim fašistima, u baltičkim zemljama postoje spomenici koji su posvećeni kolaboracionistima, u Italiji takodje. Ja ne mislim da je to problem Novog Sada i Srbije, već problem čitave Evrope. Za one koji hoće da dignu spomenik ti ljudi nisu zločinci, već žrtve komunizma. To je promenjena perspektiva“, naveo je Pisari.

Istoričar Uglješa Belić ocenio je da je „posebno apsurdno“ to što je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije dodelio crkveni orden madjarskom premijeru Viktoru Orbanu, samo nekoliko dana nakon što je u madjarskom parlamentu u Budimpešti postavljen bista Hitlerovom saradniku Miklošu Hortiju.

„Srpski i madjarski politički sistem imaju dosta sličnosti koje za cilj imaju rehabilitaciju onoga što je nepojmljivo“, ocenio je Belić.

Tribinu je organizovalo 15 nevladinih i političkih organizacija koje su pokrenule peticiju „Reci NE spomeniku fašistima“.

Gradska uprava za urbanizam je krajem juna ove godine odobrila početak radova na postavljanju spomenika „Nevinim žrtvama 1944/45. godine“, a na inicijativu Saveza vojvodjanskih Madjara.

Medju imenima koja treba da se nadju na spomeniku su imena ratnih zločinaca koji su učestvovali u zloglasnoj Novosadskoj raciji.

U avgustu je pokrenuta peticija protiv pomenutog spomenika u organizaciji više političkih stranaka i udruženja gradjana, koju je do sada potpisalo više hiljada ljudi.

(Beta)

