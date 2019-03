Trifunović: Ako nas dovoljno izadje na ulice Vučić može da padne za 48 sati

Predsednik Pokreta slobodnih gradjana (PSG) Sergej Trifunović izjavio je večeras na protestu „Jedan od pet miliona“ u Novom Sadu da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić „zmaj od papira“ i da gradjani treba da postanu svesni da on može da „padne“ za 48 sati, ukoliko ih dovoljno izdaje na ulice.

„Aleksandar Vučić nema sistem, on je zmaj od papira, on nema policiju, nema vojsku ima možda jedino privatnu. U 48 sati on može da padne, samo treba da budemo svesni sa kim imamo posla“, rekao je Trifunović.

On je kazao da je za to da glasanje na izborima bude obavezno, jer danas 25 odsto Vučićevih glasača drži celu Srbiju u šaci.

„Mi smo zato krivi i treba da učimo od Rumuna koji masovno izlaze na ulice šta je to gradjanska svest“, rekao je Trifunović.

On jedodao da se mora vratiti snaga isntitucijama, pa će onda biti sve jedno da li će na vlasti u Srbiji biti „miki, paja i šilja“ jer ce sve funkcionisati.

„Ovi su ubili dostojanstvo svakog čoveka, ova kriminalna struktura je uništila sistem, mi imamo ministra zdravlja koji se svadja sa bolesnom devojčicom, to nema nigde na svetu“, rekao je Trifunović.

On je kazao da je ušao u poltiku kako bi privukao onih 45 odsto gradjana koji spavaju.

„A kada ih srušimo sa vlasti slede i lustracija i kastracija i ispitivanje porekla imovine“, dodao je on.

Trifunović je kazao i da se „ovih dana priča“ o odcepljenu Vojvodine i rekao da je za „sprovodioca“ tog plana odabran lider LSV Nenad Čanak o kojem je izgovorio niz teških uvreda.

Prema njegovim rečima, predvidjeno je da Čanak „na kamionu sa okupacionom vojskom“ udje u Novi Sad i poručio Novosadjanima da to ne smeju da dozvole, jer je Novi Sad „srpska Atina“ i grad u kojem u miru i toleranciji živi veliki broj nacija.

On je Čanka, lidera SDPS Rasima Ljajića i lidera LDP Čedomira Jovanovića nazvao lažnim opozicionarima koji su veći problem nego sto je to Aleksandar Vučić.

Nakon pogrdnih reči koje je uputio Čanku pristalice LSV i Vojvodjanske partije koji su kao i svakog prethodnog puta bili na protestu i nosili zastave Vojvodine demonstrativno su napustili skup.

Student pravnog fakulteta Nikola Sibinčić koji je predstavaljen kao višetruki pobednik u besedništvu rekao je da je Vučićeva vlast zavila nauku u Srbiji u crno i umesto nauke ponudila kič, rijalite i lažne semzacionalističke vesti.

„Mi smo jedina država u kojoj se četiri miliona evra ulaže u izgradnju nove bolnice, a dva miliona u izgradnju pevajuće fontane“, kazao je Sibiničić.

On je dodao da za nedela aktuelnog režima ne postoji opravdanje.

„Sudiće im istorija, a dragi gradjani istoriju pišemo mi“, kazao je on.

Nako održanih govora više hiljada gradjana krenulo je u protestnu šetnju centralnim gradskim ulicama.

Njima se priključilo više stotina studenata koji su došli iz kampusa Novosadskog univerziteta.

Demonstranti uzvikuju „Bando, napredna!“, „Vučiću odlazi!“, „Ostavke!“.

Okupljeni nose zastave Srbije i Vojvodine kao i transparente na kojima piše „Ja volim Vojvodinu“, „Vojvodina, moja domovina“, „Kosovo je srce Srbije“, „Ako prodate Kosovo prodali ste i Vojvodinu“, „Vojsko, policijo, zaustavite izdaju, branite Ustav, stanite uz narod!“.

Skup obezbedjuje saobraćajna policija.

(Beta)