Trifunović: Čanak sa dvojicom telohranitelja došao u PSG i izrekao mafijaške pretnje

Predsednik Pokreta slobodnih gradjana (PSG) Sergej Trifunović izjavio je da je lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak danas, u pratnji dva telohranitelja, došao u prostorije PSG u Beogradu i da se susret završio tako što mu je Čanak rekao da mu je uvredio porodicu i „da to košta“.

„Upravo je u prostorije PSG ušao Nenad Čanak. Sa telohraniteljima i dramskim patosom: ‘Ja imam četvoro dece i petoro unučadi. Vi ste uvredili moju porodicu. A to košta’. Okrenu se i ode“, naveo je Trifunović na tviter nalogu.

U izjavi agenciji Beta, Trifunović je rekao da mu je Čanak prišao sa dvojicom telohranitelja, nakon čega mu je on rekao da ne želi da se rukuje sa njim.

„On me je pitao da li je istina da sam rekao to o njemu, a ja sam mu odgovorio da jeste i da je on Slobodanu Miloševiću govorio mnogo gore stvari. Da mu je pretio da će ga obesiti na Trgu“, rekao je Trifunović i dodao da mu je Čanak odgovorio da mu je time uvredio porodicu i „da to košta“.

„Ne znam na šta je mislio ali to je zvučalo kao mafijaška pretnja. Mi živimo u mafijaškoj državi a on je osvedočeni mafijaš“, rekao je Trifunović.

On je dodao da mu Čanak, osim toga, ništa drugo nije rekao.

Lider PSG Sergej Trifunović optužio je u subotu u Novom Sadu lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka da planira otcepljenje Vojvodine i na njegov račun izneo više uvreda kao što su „debelo krme“ i „smrdljivo podlo djubre“.

Trifunović je još rekao da je Čanak, zajedno sa Rasimom Ljajićem i Čedomirom Jovanovićem, „lažni opozicionar“, koji je još veći problem za Srbiju od Aleksandra Vučića.

