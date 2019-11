Trifunović: Pitanje je zašto Srbija ne bi priznala Kosovo ukoliko se ispune uslovi

Pitanje je zašto Srbija ne bi priznala Kosovo ukoliko se ispune uslovi koji se tiču omogućavanja povratka Srba i poštovanja prava, rešavanja pitanja imovine, položaja Crkve, zaštite kulturnog nasledja koje je neprocenjivo i drugih životnih važnih tema, izjavio je predsednik Pokreta slobodnih gradjana (PSG) Sergej Trifunović.

On je u intervjuu za nedeljnik Vreme kazao da se stanje na Kosovu ne može rešiti poricanjem, da ne želi da laže „ljude s kojima živi zato što je to popularno“ i istakao da je „laganje postalo prihvaćen način ponašanja“.

„Mi se ‘koljemo’ oko teritorije na kojoj sve manje ljudi želi da živi, i tu jednako mislim i na Srbe i na Albance. To su prava pitanja i to mora da bude glavna misao svim državnim zvaničnicima koji se bave ili će se u budućnosti baviti pitanjem Kosova“, istakao je on.

Govereći o predsedniku Samoopredeljenja i verovatno budućem premijeru Kosova Aljbinu Kurtiju, Trifunović je ocenio da je reč o obrazovanom, principijelnom i oštrom čoveku „koji deluje kao neko koga ne mogu da potkupe, ucene ili uplaše“.

„Ne mislim da će biti ništa blagonakloniji pregovarač od onih prethodnih, ali sa njim makar može da se razgovara. Sa onima koji su ubijali decu i vadili Srbima organe to nije bilo moguće“, rekao je Trifunović.

(Beta)