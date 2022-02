Troje predstavnika Ne davimo Beograd tužilo Vesića zbog uvreda

Predstavnici Ne davimo Beograd saopštili su danas da su tužili zamenika gradonačelnika Beograda Gorana Vesića zbog niza uvreda na društvenim mrežama koje su potom prenosili tabloidi.

Predstavnik tog pokreta Dobrica Veselinović je rekao novinarima ispred Prvog osnovog suda u Beogradu da su Radomir Lazović, Iva Čukić i on podneli protiv Vesića privatnu tužbu zbog „salvi uvreda“ koje im je uputio.

Veselinović je rekao da je Vesić time odgovara na njihove kritike štetnih projekata u Beogradu.

Napomenuo je da su medju tim projektima i rekonstrukcija Dušanove ulice, a koja ni danas nije gotova.

„Kada smo ukazali da radovi idu sporu, da na gradilištu nema radnika, dobili smo sa zvaničnog naloga Vesića uvrede koje su onda prenosili prorežimski tabloidi i ta hajka je trajala nekoliko sedmica“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, predstavnici Ne davimo Beograd su se ponovo našli pod „udarom uvreda“ kada su pokrenuli peticiju za zaštitu Košutnjaka, a posle plana kojim je predvidjena izgradnja brojnih kvadrata na Košutnjaku.

„I onda smo odlučili da krajem 2020. pokrenemo tužbu protiv njega kako bi zaštitli našu čast i ugled“, rekao je Veselinović.

On je izrazio očekivanje da će sud presuditi u njihovu korist.

Lazović je ocenio da to što se dešava predstavlja „opasne stvari“ koje, kako je naveo, prouzrukuju atmosferu u društvu koja vodi ka jednoj potpunoj atmosferi linča.

„Primetili smo, kao po pravilu, da kada god iznesemo neke podatke koji su vezani za razvoj grada a ne odgovaraju vlasti, bilo da je to za seču šume na Košutnjaku, rekonstrukciju ulica ili prodaji javne imovine, u tim trenucima bi došlo do napada“, rekao je on.

Naveo je da bi „te napade prenosili tabloidni mediji“. a onda bi, kako je ukazao, dolazilo do novih uvreda na društvenim mrežama.

„U tom perodu nam je tri puta pokušan upad u prostorije i ostavljeni grafiti mržnje, koji su se pozivali na napade koji bi mogli biti vezani sa ovim što je radio Vesić“, rekao je on.

Prema njegovim rečima, imamo situaciju da je u društvu potpuno dozvoljeno da nekoga napadate i vredjate i dovodite ga u opasnost.

„Smatramo da to nije normalno, protiv toga se borimo i protv toga smo podneli tužbu“, rekao je on.

Nihov pravni zastupnik, advokat Vladimr Dragaš je rekao da on i njegovi klijenti smatraju da je potpuno nezakonito ophodjenje na način koje podrazumeva odgovor na kritiku koja izbegava odgovor na kritiku.

Ocenio je da se time sve svodi na prosto lično vredjanje i pokušaj urušavanja integriteta ljudi koji su javnu kritiku iznosili.

Dragaš je ocenio i da je očigledno da vlast ne bira način da se bavi osporavanjem svojih protivnika.

Ukazao je da su njegovi klijenti „dobili uvrede od Vesića“ pa je to onda, kako je naveo, prenošeno u tabloidim medijima.

Kao „poseban paradoks“ naveo je to što je Vesić potom ono što je objavljeno u tabloidima tumačio kao činjenicu na kojima zasniva svoje tvrdnje.

U Prvom osnovnom sudu za danas je zakazno pripremno ročište po toj tužbi.

(Beta)

