Trojka potresa samit: Kosovo ne može u Sofiju – šansa za novi poen Srbije

Nepristajanje Španije, Rumunije i Kipra da Kosovo tretiraju kao državu šansa su za Srbiju u razgovorima koje ima sa Briselom i Albancima, ali i ohrabrenje da zauzme izuzetno čvrst stav prema pitanju učešća na bilo kom forumu na kom se pojavljuju i kosovski Albanci.

Beograd još vaga u kom će formatu Srbija biti zastupljena na samitu Evropska unija — Zapadni Balkan, koji se 17. juna održava u Sofiji, pišu „Večernje novosti“, zato što su se promenile okolnosti, pošto su, osim Španije, i Rumunija i Kipar blizu odluke da ne prisustvuju glavnoj diskusiji na skupu.

Ove tri članice EU, koje ne priznaju Kosovo za državu, ne žele da budu za istim stolom sa predstavnikom Prištine, niti da se sa njim nađu na zajedničkoj fotografiji koja je uobičajena za ovakve konferencije.

Koliko Srbiji ovakav stav tih država ide u prilog u širem diplomatskom smislu i hoće li to uticati na odluku da i Srbija ne ode u Sofiju dok EU očekuje da ona ima svog predstavnika na tom skupu?

Od Bugarske zavisi

Jasno je da Španija neće prihvatiti da Kosovo učestvuje na samitu u Bugarskoj kao međunarodno priznata država, konstatuje za Sputnjik Aleksandar Mitić iz Centra za strateške alternative, jer je dodatno pooštrila svoj stav nakon događaja u Kataloniji i može se očekivati da ga oštro zastupa i ubuduće.

To daje priliku i drugim državama, poput Rumunije i Kipra, da zauzimaju oštriji stav protiv međunarodnog subjektiviteta Kosova, napominje dalje Mitić i dodaje da Srbija svakako ne bi trebalo da učestvuje na samitu na kom bi Kosovo bilo tretirano kao država.

„Stoga bi trebalo očekivati da Bugarska kao domaćin skupa pokuša da spase samit tako što će, po uzoru na dosadašnja iskustva EU, predložiti neko od kreativnih rešenja. Na primer, rešenje prema kom Kosovo ne bi bilo tretirano kao država već bi ispred imena Albanaca sa Kosova bilo istaknuto samo ime i prezime, ne bi bio istaknut nikakav drugi natpis“, sugeriše Mitić.

Naravno da Španija sve ovo radi zbog sebe, i da Kipar to radi zbog sebe, i da Rumunija ima razloge zbog kojih to radi, napominje za Sputnjik Slobodan Janković sa Instituta za međunarodnu politiku i privredu, ali i ističe da je to bitno jer se njihovi interesi poklapaju sa interesima Srbije, i ona to treba da iskoristi.

Sam samit EU je, prema mišljenju Mitića, potpuno isforsiran i trebalo bi da predstavlja neki privid jedinstva EU prema pitanju proširenja na Balkan.

EU samit mrtvorođenče u najavi

Međutim, dodaje Mitić, kao što smo mogli da vidimo i prilikom predstavljanja strategije za proširenje EU u februaru, vlada apsolutno nejedinstvo unutar EU i oko datuma i oko uslova za proširenje.

„Samit EU — Balkan teško da će uspeti da reši pitanje tog nejedinstva unutar EU. Naročito to neće biti moguće s obzirom na način na koji je postavljen sa provokativnim pozivom da Kosovo učestvuje kao država. Dakle, ukoliko se ne odustane od takvog formata, sasvim je sigurno da je samit osuđen na propast“, prognozira Mitić.

Sasvim je sigurno da oštar stav Španije, ali i stav drugih država EU koje ne priznaju Kosovo, apsolutno ide u prilog položaju Beograda i stavu da oko toga ne bi trebalo da bude dodatnih popuštanja prema kosovskim Albancima, niti u okviru međunarodnog subjektiviteta Kosova niti u dijalogu sa Prištinom, primećuje Mitić i ukazuje da bi sve zajedno trebalo dodatno da otvori i manevarski prostor za Beograd.

„To je šansa i u razgovorima koje ima sa Briselom i generalno sa Zapadom i Albancima, a isto tako, da u neku ruku ohrabri Beograd da zauzme izuzetno čvrst stav prema pitanju učešća na bilo kom forumu na kom se pojavljuju i kosovski Albanci“, naglašava Mitić.

Videli smo nedavno kakvi tu sve problem mogu da nastanu i na nekim drugim manifestacijama i na nekim drugim nivoima kao što su sportski događaji, dodaje on, a pogotovu na jednom događaju kakav je samit EU — Zapadni Balkan.

„Dakle, sasvim je sigurno da se Beogradu otvara manevarski prostor i sasvim je sigurno da ovakav stav Španije doprinosi jačanju teze onih koji zagovaraju stav da Beograd ne bi trebalo da žuri sa rešavanjem pitanja statusa Kosova, a to ide u prilog stavu većine stručnjaka u Srbiji, kako smo nedavno čuli, koji smatraju da bi pitanje statusa Kosova trebalo da bude ostavljeno za neki budući period“, zaključuje Mitić.

(Sputnjik)