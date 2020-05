Turajlić: Obradović da se pozove na imunitet dok tužilaštvo ne reaguje afere

Profesorka u penziji i članica političkog saveta Pokreta slobodnih gradjana Srbijanka Turajlić izjavila je danas da bi predsednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović trebalo da se pozove na poslanički imunitet i da javno obznani da će se na njega pozivati sve dok tužilaštvo ne reaguje i na brojne afere na koje do sada nije reagovalo.

„‘Helikopter’, Savamala, gospodja koja je poginula na naplatnoj rampi, samo konkretne situacije, ne apstraktne. Jer je potpuno besmisleno da se odazivamo tužilaštvu koje ne radi i time fingiramo da tužilaštvo postoji i radi. Ne radi, lažno je, kao i sve ostalo što je laž“, ocenila je Turajlić u Utisku nedelje.

Obradović je prethodno u istoj emisiji rekao da će se odazvati pozivu tužilaštva zbog incidenata ispred Doma Narodne skupštine Srbije, i da se neće pozivati na poslanički imunitet.

Turajlić je ocenila i da je Obradović svestan da je „nasilje ispred Skupšine“ bilo besmisleno, ali je dodala da bi trebalo da se poziva na poslanički imunitet sve dok tužilaštvo ne počne da se bavi aferama kojima se do sada nije bavilo, a tek kada se to desi da i on bude na bude na raspolaganju tužilaštvu.

(Beta)

