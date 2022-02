Tužilaštvo: Prikupljamo informacije o zločinu u Kravici

Zamenik tužioca za ratne zločine Vasilije Seratlić rekao je danas da to tužilaštvo prikuplja informacije i izvodi dokaze u cilju pronalaženja i identifikacije počinilaca zločina u selu Kravica, 7. januara 1993. godine, koji je opisala Fadila Mujić iz udruženja „Majke Srebrenice“ na jednoj televiziji.

Na pitanje da li će protiv Fadile Mujić biti preduzete odredjene istražne radnje, Seratlić je agenciji Beta kazao da Tužilaštvo za ratne zločine Srbije preduzima sve neophodne radnje, tako što prikuplja informacije i izvodi dokaze u cilju pronalaženja i identifikacije učinilaca ovog krivičnog dela.

Fadila Mujić iz udruženja „Majke Srebrenice“ je pre dva dana za TV Igman potvrdila da su muslimanske snage na čelu s Naserom Orićem planirale napad na srpsko selo Kravica, kao i da je veliki broj žena iz Srebrenice, uključujući i nju, bio prisutan u Kravici kada su se desili ti zločini.

Na Božić 1993. godine, muslimanske snage su u Kravici ubile 49 Srba i zapalili oko 700 srpskih kuća.

„Sve je bilo isplanirano. Mi smo iz svake porodice imali po jedno muško u vojsci. Meni je moj dever kazao: ‘Fadila, idemo večeras na Kravicu, spremi se’. Kravica je za nas bila Amerika, obećana zemlja. To je bilo jako četničko uporište odakle su ubijali i pljačkali. Mi smo se spremili u toku noći, naši vojnici su zauzeli položaje, a jedna ogromna kolona žena i dece iz Potočara ušla je u Kravici pre ispaljenoh ijednog metka. Kad smo ušli u selo, naši borci su nam pritekli u pomoć“, ispričala je Mujić za TV Igman.

Dodala je da je tada doživela pakao, gledajući kako „čovek ubija čoveka, neznajući ko je četnik, a ko musliman“.

„Nikada neću zaboraviti. Ušla sam u jednu kuću, oni slave Božić, a okolo se puca i gine. To se ne može opisati onome ko nije bio 7. januara u Kravici. Bila je borba da uhvatiš jednu kokoš i da doneseš kući da pojedeš. Ja sam iz Kravice donela 50 kila kukuruza, planirala sam da mi to bude do kraja rata. Znači, ulazim u jednu kuću, četnici i muški i ženski, i mladji i stariji, sede i slave, a na stolu puno krmetine, kolača, sarme… To je bio moj prvi susret s njima“, kazala je Mujić.

Po njenim rečima, „četnici“ nisu znali ko je ona, nego su s njom nazdravili i ponudili je hranom, čak i da ponese deci kod kuće.

„Ginuli su ljudi, gde god smo ušli rečeno nam je da nema hrane, da je sve pokupljeno“, ispričala je izmedju ostalog Fadila Mujić, navodeći da su žene muslimanke krenule s vojskom u Kravicu da bi uzeli hranu.

(Beta)

